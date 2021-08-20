Dördüncü UCLG Kültür Zirvesi İzmir’de Düzenlenecek

Her yıl farklı bir ülkede yapılan UCLG Kültür Zirvesi, bu yıl İzmir’de yapılacak. Zirve, kültürel değerlerin önemi ve korunması gibi başlıkları içeriyor.

Kültürün sürdürülebilir kentlerdeki önemini tanımayı ve farklı kültürleri buluşturmayı hedefleyen UCLG Kültür Zirvesi, bu yıl İzmir’de düzenlenecek. Geçen yıl Pandemi sebebiyle ertelenen etkinlik, 2019 yılında Arjantin’in başkenti olan Buenos Aires’te gerçekleşmişti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kültür zirvesinde, dünyanın dört bir yanından katılımcılar olacak ve projelerini sergileyecek. Zirvede aynı zamanda kültürün Covid-19’dan nasıl etkilendiği de konuşulacak.

Dünyanın en büyük kültür etkinliği

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 90. yılında fuarla birlikte eş zamanlı yapılacak olan zirve, İzmir’de kültür politikalarına ilişkin deneyimleri paylaşacak. Zirvede aynı zamanda kültürel miras ve turizmin önemi, kültür ve ilkim krizi gibi önemli konular hakkında da konuşmalar yapılacak.

Kültür zirvesinde yapılacak olan konuşmalara ek olarak farklı etkinlikler ve atölyeler de oluşturulacak. Katılımcılar bu atölyeler sayesinde farklı kültürler ile etkileşime girebilecek ve kültürün insan hayatındaki önemini daha somut bir şekilde anlayabilecek.

Etkinlik 9-11 Eylül’de İzmir’de düzenlenecek. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak UCLG Kültür Zirvesi hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.