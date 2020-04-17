Türkiye'nin gündemine oturan "Dornaz Alfa" isimli ilaç ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap, ilaçla ilgili açıklamaların heyecan verici olduğunu ancak bu tür açıklamalar yapılmasının çok da doğru olmadığını açıkladı. Azap'a göre ilaçla ilgili nihai sonuca ulaşılmış değil.

Dünyayı olağanüstü bir sürecin içine sokan koronavirüs salgını, dünya genelindeki bilim insanlarını harekete geçirdi. Aralık ayından önce COVID-19 rahatsızlığı bilinmediği için konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmayan bilim insanları, pandeminin patlak vermesiyle birlikte hastalığı tedavi edebilmek için ilaç ve yöntem arayışlarına girdiler. Bu bağlamda Türkiye'deki bilim insanları da gerekli çalışmaları yürütüyorlar ve hayli ilerleme kat edilmiş gibi görünüyor.

Türkiye'nin gündemi bir süredir, Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve Ovalı'nın üzerinde çalıştığı "Dornaz Alfa" isimli bir ilaç. Bilim insanları, bu ilacın koronavirüs tedavisinde fazlasıyla etkili olduğunu ifade ediyorlar. Hatta Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda bu ilacın normalde 23 Nisan'da duyurulacağını ancak ilacın etkisi nedeniyle daha fazla bekleyemediklerini söyledi. İşte bu açıklamalar, vatandaşların bir numaralı gündem konusunun Dornaz Alfa olmasını sağladı.

Ovalı tarafından yapılan bu açıklamalar vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Hatta bu ilaçla ilgili olarak pek çok vatandaş, ilacın virüse çare olduğunu ve böylelikle koronavirüs salgınının tarih olacağını düşünmeye başladı. İşte bu durum, diğer bilim insanları tarafından da gözardı edilmedi ve şimdi, Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap, Dornaz Alfa ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu.

"Hastalar üzerinde denenmesi gerekiyor"

Prof. Dr. Alpay Azap'ın açıklamalarına göre Dornaz Alfa ile ilgili süreç, henüz tamamlanmış değil. Bu ilaç için "Tedavi için kullanıma girme olasılığı var demek doğru olur." diyen Azap, sadece Dornaz Alfa'nın değil, herhangi bir ilacın herhangi bir hastalığın tedavisinde kullanılabilmesi için karşılaştırmalı ve kontrollü çalışmalar yapılması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Azap'a göre Dornaz Alfa, kullanılmadan önce hastalar üzerinde denenmeli.

"Heyecanlı açıklamalar, gereksiz güvene neden olur"

Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'a göre Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın yaptığı açıklamalar, fazlasıyla heyecan verici. Ancak Azap'a göre bu tarz heyecan verici açıklamalar yapılması çok da doğru değil. Çünkü bu tür açıklamalar bilimsel akış şemalarının dışına çıkıyor ve daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluğa neden olabiliyor. Azap, her şeye rağmen bu açıklamalarının altında bir neden yattığını söylüyor.

Azap'a göre içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci çok olağanüstü bir durum ve herkes, kendi imkanlarınca bu sürece katkı sağlamaya çalışıyor. Bu durum, gerek vatandaşları gerek bilim insanlarını heyecanlandırıyor ve bu heyecan, bu tür 'heyecanlı' açıklamaların yapılmasına zemin hazırlıyor. Azap, COVID-19 hastalığına karşı bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilacın olmadığını da sözlerine ekliyor.