Dört Kameralı Galaxy A9 Pro (2018)'in Kamerasının Detayları

Samsung'un dört kameralı akıllı telefonu Galaxy A9 (2018) hakkında yeni detaylar açığa çıktı.

Bu haftanın başlarında Samsung, üç arka kameralı Galaxy A7 (2018)'i tanıtmıştı. 11 Ekim'de ise Koreli üretici, dünyanın ilk 4 arka kameralı akıllı telefonu Galaxy A9 Pro (2018)'i duyurmaya hazırlanıyor. Samsung'un dörtlü arka kamera kurulumu sadece bir pazarlama hamlesi olarak görülse de işin aslı öyle değil.

Galaxy A9 Pro (2018)'in arka tarafta yer alan dörtlü kamera kurulumunun ana sensörü, 24 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Buna ek olarak 120 derecelik süper geniş açılı bir 8 megapiksellik kameraya sahip olacak cihazda, iki tane de yakınlaştırma odaklı kamera bulunacak. 5 ve 10 megapiksel çözünürlüğünde olacak bu iki kamera, cihazın yakınlaştırma yeteneklerini üst seviyeye taşıyacak.

Ön tarafta ise 24 megapiksel'lik bir kameraya sahip olacağı söylenen Galaxy A9 Pro (2018), 6.28 inçlik FHD+ AMOLED ekranla gelecek. Snapdragon 710 mobil platformundan gücünü alacak olan cihaz, 4GB / 6 GB olmak üzere iki farklı RAM ve 64GB / 128GB olmak üzere iki farklı da depolama seçeneğine sahip olacak. 3.720 mAh'lik bir batarya ile kullanıcılarını mutlu edecek olan A9 Pro (2018), kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacak.

Paylaşılan konsept görsellerde de görüldüğü gibi, cihazın dikey olarak yerleştirilmiş dört arka kameraya sahip ilginç bir tasarımla karşımıza çıkması bekleniyor. Tabii ki paylaşılan bu fotoğraflar henüz resmiyet kazanmış değil.