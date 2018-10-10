Samsung Galaxy A9 (2018), Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung'un ilk dört arka kameralı akıllı telefonu olması beklenen Galaxy A9 (2018), Geekbench'te ortaya çıktı. Cihazın lansman tarihi ise gizemini koruyor.

Samsung’un orta seviyedeki yeni akıllı telefonu Galaxy A9 (2018), Geekbench’te görüntülendi. SM-A9200 model numarası ile görüntülenen cihaz, Qualcomm üretimi işlemciden güç alan nadir Samsung akıllı telefonlardan biri olacak.

Tek çekirdek performansında 1609, çoklu çekirdek performansında ise 5844 puan almayı başaran Galaxy A9 (2018), performansı ile orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacağını henüz tanıtılmadan gösteriyor.

Cihazın Qualcomm 660 işlemcisinden güç alacağını tahmin etmek zor değil. Ayrıca Geekbench’e göre 6GB RAM kapasitesi ile Samsung amiral gemilerine yakın bir bellek kapasitesi sunacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A9 (2018)’in belki de en kötü özelliği, kutudan Android 8.0 ile çıkacak olması. Böylesine iddialı bir akıllı telefonun piyasaya çıktıktan aylar sonra Android Pie güncellemesi alması biraz düşündürücü.

Bu arada bazı sızıntılara göre Galaxy A9 (2018)’in dört arka kameraya sahip olacağını da hatırlatalım. Üçlü kamera kurulumları şu ana kadar beklenen fotoğraf kalitesini sunmayı başardı. Dörtlü kamera kurulumundan da bundan daha azı beklenmiyor.