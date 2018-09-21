Kanada'nın kıyılarında adeta terör estiren yeşil yengeçler, bir süredir kıyılardaki bütün yavru istiridyeleri, yavru deniz canlılarını, yılan balıklarını ve deniztarağı türlerini katletmeye başladı.

2013 yılında Çanakkale Boğazı'nda yaşanan 'mavi yengeç' olayının bir benzeri şu sıralar Kanada'da yaşanıyor. Kanada kıyılarına Yeni İskoçya'dan akın eden yeşil yengeçler, bölgedeki deniz canlılarını birer birer katletmeye başladı. Süreç içerisinde kıskaçlarını güçlendiren, saldırganlaşan ve Kuzey sularına adapte olan yeşil yengeçler ile ilgili yapılacak hiçbir şey olmadığı belirtiliyor.

New England Üniversitesi'nde çalışmalarını yürüten ve yeşil yengeçlerle ilgili bir süredir yoğun araştırmalar yapan profesör Markus Frederich, "Delilik seviyesinde saldırganlığa sahipler, gördüğümüz şey bu." diyerek duydukları çaresizliği ifade etti. 1980'li yıllarda bölgeye akın etmeye başlayan ve zamanla bölgedeki yoğunluğunu arttıran yeşil yengeçlerle ilgili önümüzdeki dönemde ne yapılacağı da merak konusu...

Frederich, konuyla ilgili "Bununla ilgili hiçbir şey yapamayız. Yapabileceğimiz tek şey onlarla nasıl yaşayacağımızı öğrenmek." diye konuştu.

"'İyi huylu' Kanadalılar? Artık zor. Yeni İskoçya'dan gelerek ABD sularını istila eden saldırgan yengeçler, yumuşak kabuklu deniz tarağılarını öldürüp yerli otları yok ederek kıyı ekosistemini tehdit ediyor."

Yaşanan durum her ne kadar üzücü ve müdahele edilmesi gereken bir şeymiş gibi dursa da doğanın iç dinamikleriyle ilgili. Bir süredir 200 yengeç üzerinde araştırma yapan ekibin önümüzdeki dönemde elde ettiği bulguları basınla paylaşması bekleniyor. Buna karşın elde edilen sonuçlar ne olursa olsun Kanada'nın bir 'cadı avı' başlatmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.