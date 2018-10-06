Microsoft, geçtiğimiz günlerde Ekim 2018 güncellemesini kullanıma sundu. Sürümün kodu '1809' olarak geçmekte. Ancak, internette bu güncellemeyi kuran kullanıcıların paylaştığına göre bu güncelleme pek de masum değil.

Salı günü, Microsoft Surface etkinliğini yapmakta iken '1809' kodlu Ekim 2018 güncellemesini de manuel olarak indirip kullanmak isteyen Windows 10 kullanıcıları için yayınladı. İlk başta her şey yerinde gitmekteydi, tabii bu çok da uzun sürmedi. Güncelleme sonrasında birkaç gün içerisinde güncellemeye dönük birçok şikayet internete girilmeye başlandı. Güncellemeyi kuran kullanıcılar, geçiş sonrasında profillerin ve dosyalarla dolu olan klasörlerin bazılarının ya da hepsinin silinmiş olduğundan şikayetçiydi.

Güncelleme sonrası bu dosyalar geri yüklenmedi. Microsoft bu tepkiler sonrası konuyla alakalı olarak Ekim 2018 güncellemesinin dağıtımını geçici bir süre için durdurma kararı aldı. Daha sonra ise "Güncelleme sonrası raporları incelerken bazı kullanıcıların dosyalarının eksik olduğunu fark ettik ve tüm kullanıcılar için Ekim 2018 güncellemesini (sürüm 1809) durdurma kararı aldık" şeklinde bir açıklama yaptı.

Neyse ki bu güncelleme yukarıda da bahsettiğimiz gibi herkese ulaşmadan engellendi. 2 Ekim'de yapılan etkinlik sırasında kullanıma sunulan bu sürüm, isteyen kullanıcıların dosyaları indirip manuel olarak kurabilmesini sağlamaktaydı ancak otomatik olarak henüz sistemlere düşmemişti. Konuyla alakadar bu dosyayı indirip henüz kurulum yapmayan kullanıcılara "Windows 10 sürümüne ait Ekim 2018 güncellemesini indirdiyseniz, lütfen onu yüklemeyin ve yeni medya erişilebilir oluncaya kadar bekleyin" şeklinde bir açıklama da yapıldı.