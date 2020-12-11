Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri, popüler video konferans uygulamalarına rakip olabilecek özelliklere sahip bir video konferans uygulaması geliştirdi. Herhangi bir ek uygulama gereksinimi duymayan Arsimeet isimli konferans uygulamasının yakında yayınlanması için çalışmalar sürüyor.

Koronavirüs nedeniyle evlerimize kapandığımız son 1 yıl içinde hem eğitim hem de çalışma hayatını sürdürmek büyük oranda konferans uygulamalarına düştü. Öyle ki konferans uygulamalarının mobil sürümleri, 2020 yılının en fazla indirilen uygulamaları arasına da girmeyi başardı.

Bugünse Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapay Zeka & Bilişim Teknolojileri Topluluğu (YAZTEM) tarafından geliştirilen video konferans uygulamasıyla karşınızdayız. Üniversite topluluğuna geliştirilen video konferans uygulaması, henüz yayınlanmamış olsa da kullanıcılarına sunacağı özellikleriyle pek çok kurumun ihtiyaçlarını karşılamayı vadediyor.

Sınırsız katılımcı, toplantı, ekran paylaşımı:

'Arsimeet' isimli video konferans uygulaması, günümüzün popüler video konferans uygulamalarının sunduğu çoğu özelliği sunuyor. Uygulama, toplantılara herhangi bir kişi sınırı getirmemekle birlikte sınırsız sayıda toplantı oluşturulmasına, sınırsız ekran paylaşımına ve sınırsız yetki ve moderasyona da (sınırsız özellikler şirketler için önerilen Ultimate planında sunuluyor) imkân tanıyor.

4K Ultra HD çözünürlüğünü destekleyen Arsimeet, konferans sırasında oylama işlemi, aylık raporlama ve istatistik edinimi, toplantıda söz isteme, toplantıyı kaydetme, lobide bekletme ve beyaz tahta özelliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra elbette toplantı sırasında mesajlaşabiliyor, video ve ses görüşmesi, dosya paylaşımı da yapabiliyorsunuz.

Uygulama, uçtan uca şifreleme yöntemiyle toplantıların güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor. Google'ın WebRTC projesini temel alan uygulama, bu sayede web tabanlı olarak çalışabiliyor. Yani uygulamadan faydalanmak için uygulamayı indirmeniz şart değil. Son olarak uygulama, kurumların kişisel sunucularında da çalışabiliyor.

Öğrenci topluluğu, geliştirdiği video konferans uygulaması Arsimeet'i mobil ve masaüstü versiyonlarını yakın zamanda yayınlamak için geliştirmeler üzerinde çalışıyor. Eğitim amaçlı kullanılan her platformda pandemi döneminde ücretsiz olarak kullanılabilecek uygulama şu anda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde test ediliyor.