Dragon Ball'ın Son Oyunu Project Z Duyuruldu

Bandai Namco, aynı gün içerisinde gelen iki Dragon Ball Z haberiyle anime ve oyun serisini sevenleri mutlu etti.

Bugün Dragon Ball Z hayranları için gerçekten rüya gibi başlayan bir gün oldu. Önce Dragon Ball FighterZ'ın ikinci sezonundan ilk fragman geldi. Şimdi de Bandai Namco'dan Dragon Ball Game: Project Z'nin duyuru videosu yayınlandı.

Project Z, hem anlatımıyla hem de hikayesiyle Dragon Ball evreninin en başında olanlarının anlatıldığı bir orijin hikayesi olacak. Fragmanda Goku'yu serbest dünya oynanışında koştururken görsek de net bir şey söylemek için çok erken.

Oyunun bu yıl içerisinde PC, Xbox One ve PS4 için piyasada olacağı açıklandı. E3 2019'da oyuna dair her şeyi öğreneceğiz. Daha fazla vakit kaybetmeden sizleri yayınlanan duyuru videosuyla baş başa bırakıyoruz: