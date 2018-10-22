Drive.ai şirketi, Teksas'ta otonom sürüşlü araç kiralama hizmeti vermek için kolları sıvadı. Bu hizmeti başlatmadan önce şirket, çeşitli test sürüşleri yapmaya başladı.

Sürücüsüz otomobil teknolojileri geliştiren Drive.ai, çeşitli projelerle karşımıza çıkıyor. Ürettiği arabalarla Teksas'ta kiralama hizmeti vermeyi planlayan şirket, test sürüşlerine devam ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayı sonunda Drive.ai, Teksas'taki Frisco bölgesinde çeşitli test sürüşleri gerçekleştirmişti. Test bölgesini gittikçe büyütmeyi düşünen şirket bu bölgeyi Teksas'ın Lone Star State kasabasına kadar genişletmişti.

Drive.ai, ikinci otonom pilot programını Arlington kasabasında başlattı. Şirketin tamamen ücretsiz olarak sunduğu bu hizmet sayesinde insanlar şehirdeki çeşitli noktalardan araçlara binebilecek. Sadece kasabanın şehir merkezinde hizmet verecek olan otonom araçlar, yolcuları şehirdeki restoranlara, ofislere ve çeşitli etkinlik noktaları gibi önemli bölgelere taşıyacak. İnsan müdahalesinin gerekli olduğu yerlerde ise sürücü koltuğunda bulunan emniyet sürücüleri olaylara müdahale edebilecek.

Şirketin bir sonraki test sürüşleri için nereyi seçeceği henüz bilinmiyor. Fakat bu yeni test sürüşleri bize gösteriyor ki Drive.ai şirketi gözünü yükseklere dikmiş durumda.