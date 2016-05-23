Drift yarışları, YouTube sayesinde herkesin keyifle izleyebildiği etkinlikler haline geldi. Muhtemelen dünyanın en iyi drone pilotlarından olan bir adam ise drift izlemeyi yeni bir seviyeye yükseltti.

Bir drift aracının içinde değilseniz yarışı ancak uzak ve güvenli bir yerden izleyebilirsiniz. Belki eriyen lastiklerin kokusunu alabilirsiniz ancak araçlara yaklaşamazsınız. Yakın plan çekimler görmek istiyorsanız, Mr Steele size istediğinizi verecek olan drone pilotu olabilir.

Mr Stelle’nin çekimlerinde araçlara birkaç metre mesafeye kadar yaklaşmak mümkün. Kendisi hareket halindeki araçlara drone indirecek kadar yetenekli bir isim. Önce şu işlenmemiş videoya bakarak görüntü açısı yakalamaktaki başarısını görelim:

Road Atlanta’daki bu muhteşem yarışta çekim yapan Mr Steele’nin videosunun son hali ise şu:

Mr Steele o kadar yetenekli ki, drone’undan gelen canlı yayın görüntüleri televizyonda bile kendisine yer buldu. Resmi Formula Drift etkinliğinde Johnny FPV yayınında da yer aldı. Yarışın yayınlayan kanal sık sık Mr Steele’den alınan görüntüleri yayın akışında ekrana getirdi.

Yarışın son anlarında yaşanan ve Fredric Aasbo’nun sarı Corolla’sının Vaughn Gittin Jr.’ın fosforlu yeşil ve gri Mustang’ini kovalarken duvara çarptığı kazayı da yakalayan drone’dan alınan görüntüler ise nefes kesiyor. Yayındaki görüntü biraz düşük pikselli olsa da Johnny_fpv drone görüntülerini Instagram hesabından paylaştığında görüntülerin kalitesi ortaya çıkıyor.