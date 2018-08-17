Drone Şirketi Simtoo, Türkiye Piyasasına Girme Kararı Aldı

Ülkemizde birçok kullanım alanı bulunan drone’lar, küçükten büyüğe herkesin dikkatini çekiyor. Çin merkezli drone şirketi Simtoo, durumun farkında olacak ki Türkiye piyasasına girmeye karar verdi.

Eğitimden düğün fotoğraflarına kadar birçok alanda kullanılmaya başlanan drone’lar, artık hayatımızın bir parçası haline geldi. İlgi çekmesinin yanı sıra, önemli bir teknoloji olan drone’lara ülkemiz için yeni bir marka daha ekleniyor. 2015 yılında kurulan ve Çin merkezli bir drone şirketi olan Simtoo, öncesinde Asya pazarına girmiş ve kayda değer bir başarı yakalamıştı.

Dragonfly Drone, Moment Airselfie Drone ve Fairy Air Kamera gibi başarılı ürünleri ile ilgi gören ve dünya çapında tanınır bir firma haline gelen Simtoo, şimdi de Türkiye piyasasına girmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda meraklıları ile buluşacak olan firma; hem başlangıç seviyesindeki kullanıcıları hem de deneyimli kullanıcıları için ayrı ayrı ürünler barındıracak.

Dünyanın dört bir yanında drone denilince akla gelen ilk firmalardan olan Simtoo’nun şu an için Türkiye’de nasıl karşılanacağı ve fiyat aralıklarının müşterileri nasıl etkileyeceği merak konusu. Öte yandan Ekim ayında ülkemiz piyasalarına giriş yapacak olan firma, hangi ürünlerini pazara sokacağını da açıklamadı.