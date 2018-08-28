Reuben Wu isimli sanatçının LED ışıklı drone kullanarak ürettiği etkileyici fotoğraf kareleri, özellikle ışık yansımasındaki kusursuzluğu ile dikkat çekiyor.

Drone'ların kullanım alanları hayli çeşitli bildiğiniz üzere. Ancak ne yazık ki popüler olarak drone'lar genelde çok da ilgi çekmeyen amaçlarla kullanılıyor. Fakat bazen bazı istisnalar da çıkabiliyor. Reuben Wu isimli sanatçı da drone'lar ile şahane işlere imza atan isimlerden biri. Geçtiğimiz yıllarda benzer şekilde LED ışıklı drone'lar kullanarak oldukça etkileyici fotoğraflar üreten Wu, yine başarılı ve dikkat çekici bir projeye imza attı.

Pasifik Okyanusu ve Michigan Gölü üzerinde gerçekleştirdiği drone uçuşları esnasında yaptığı uzun pozlamalarla şahane görüntüler yakalayan Wu, ışığı ve drone'u bir arada kusursuz bir şekilde kullanarak suyun üzerinde mükemmel ışık yansımaları yarattı.

Artı ve eksi sembolü Pasifik Okyanusu üzerinde fotoğraflandı.

Wu, çalışmasında dalgasız ve pürüzsüz yüzey seçimini bilinçli olarak yaptığını da belirtti

Bu seçimi yapmasındaki amaç ise ışığı en kusursuz şekilde yakalama isteği.

Kare ve üçgen sembolleri ise Michigan Gölü'nde gerçekleşen çekimlerde fotoğraflandı.