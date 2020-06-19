DSÖ: 2021'den Önce COVID-19 Aşı Üretimi Bekliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü baş bilim insanı Soumya Swaminathan, 2020’nin sonlarına doğru birkaç yüz milyon COVID-19 aşı dozunun üretilmesini beklediklerini söyledi. 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı üretimi yapılması hedefleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü perşembe günü yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar birkaç yüz milyon COVID-19 aşısının üretilmesini hedeflediklerini duyurdu. İlk etapta virüse karşı en savunmasız olduğu düşünülen kişilere yapılması beklenen aşının aşı, öngörülere göre 2021 sonuna kadar 2 milyar doza çıkartılacak.

DSÖ baş bilim insanı Soumya Swaminathan, şu anda 200’den fazla aşı adayı üzerinde çalıştıklarını, bunlardan 10’unun insan testlerine başlandığını belirtti. “Çok şanslıysak, bu yılın sonundan önce bir veya iki başarılı aday olacak” diyen Swaminathan, aşının ilk başta sağlık görevlileri ve polis memurları gibi ön cephede çalışan kişilerle birlikte yaşlılar ve şeker hastaları gibi COVID-19’a karşı savunmasız olan insanlara yapılacağını söyledi.

2020’nin sonlarına doğru seri üretime geçmesi için binlerce bilim insanının çalıştığı COVID-19 aşısı hakkında varsayımlarda bulunan Swaminathan, “Başlangıçta en savunmasız kişilerle başlamalı ve daha sonrasında daha fazla insana aşı yapmalıyız” dedi. “İyimser bir düşünceyle bu yılın sonunda birkaç yüz milyon doz alabileceğimiz varsayımı üzerinde çalışıyoruz” diyen Swaminathan, “2021’de dünyaya yayılacak iki milyar dozda, 1 ila 3 etkili aşı olmasını umuyoruz, ancak burada büyük bir “eğer” var, çünkü henüz kanıtlanmış bir aşımız yok.” dedi.

Salgını tamamen durdurmak için 15 milyar doz aşı gerekli

COVID-19 aşısı üzerinde çalışmalar yürüten bazı ilaç şirketleri, geçtiğimiz ay COVID-19 aşısının 2021’den önce yayılmaya başlayabileceğini, ancak virüsü tamamen durdurmak için yaklaşık 15 milyar doz aşının gerekli olduğunu söylemişlerdi. Virüsün mutasyon geçirse de anahtar alanlarda mutasyon geçirmemesi, şu anda bilim insanlarının elini rahatlatan en önemli noktalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Ülkemizde de koronavirüs için aşı geliştirmeleri devam ediyor. Özellikle ülkelerin ekonomik yapılarının bu kadar büyük çaplı zarar gördüğü bir dönemde aşıyı üretmeyi başaracak ülkeler bu zorlu sürecin ardından hızlı bir yükseliş imkanı da bulacak. Çünkü bu aşılar belirli bir ücret karşılığında tüm dünya ülkeleri tarafından satın alınacak.