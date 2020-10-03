DSÖ, Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadelesini Övdü

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin salgını önleme stratejisini takdirle karşıladığını belirtti. Sağlık örgütü, test kapasitesinin ağustos ayında nisan ayına göre 3 katına çıkarıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından sonra bakanlıktan bir açıklama beklediğini belirtmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, şimdi de Avrupa'da COVID-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. DSÖ, nisan ayından ağustos ayına kadar test kapasitesini üç katına çıkardığını açıkladı. Örgüt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin semptom göstermeyen kişiler de dâhil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla Nisan ayındaki günlük test kapasitesini, Ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan bulmaktadır."

"Türkiye, semptom gösteren ve göstermeyen tüm COVID-19 pozitif vakaları izole ediyor"

Sağlık örgütü, Türkiye'nin stratejisinin, belirti göstermeyen kişiler de dâhil olmak üzere daha fazla insana ulaşabilmesini mümkün kıldığını ifade etti. Yapılan açıklamada, risk altındaki kişilerin, şüpheli ve olası vakaların, onaylanan vakaların yakın temas ettiği kişilerin test açısından önceliklendirildiği ifade edildi.

Koronavirüs testlerinin oldukça önemli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm COVID-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım, bulaşma zincirini kırmak için bir ön koşuldur" denildi.

Veri toplama ve salgına yönelik önlemlerin Uluslararası Sağlık Yönetmeliği'ne uyumlu olması gerektiğini söyleyen sağlık örgütü, "Raporlama ve veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye'nin de dâhil olduğu tüm üye ülkeler ile gerek görüldüğü ölçüde düzenli istişarelere devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ayrıca planları arasında salgına ait veri paylaşımlarını iyileştirme, kanıtlara dayalı kararları destekleme ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar ile bunların çözümlerini ele almak için bölge ülkelerini bir araya getirmek olduğunu duyurdu.