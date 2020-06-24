DSÖ Başkanı: Gelecek Hafta Vaka Sayısı 10 Milyonu Aşacak

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonam Ghebreyesus önümüzdeki hafta dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısının 10 milyonu aşacağını söyledi. Dünya genelinde şu an vaka sayısı 9,2 milyonu aşmış durumda.

Çin’de ortaya çıkan, 188 ülkeye yayılan ve COVID-19 hastalığına sebep olan koronavirüs, dünya genelinde 9,2 milyon kişiye bulaşırken 478 bin kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Sene başında yayılmaya başlayan ve hâlâ tam anlamıyla durdurulamayan koronavirüs salgını, giderek daha fazla kişiyi etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki hafta dünya genelindeki vaka sayısında 10 milyon barajı aşılacak.

Vaka sayısının 10 milyonu geçmesi bekleniyor:

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki koronavirüs vakasının önümüzdeki hafta 10 milyonu geçmesini beklediklerini ifade etti. Ghebreyesus, şu an dünyadaki birçok hastanede solunum cihazı sıkıntısı çekildiğini ifade etti.

Ghebreyesus, ayrıca Suudi Arabistan tarafından alınan Hac yasağını da desteklediğini söyledi. Suudi Arabistan, şu an 167 binden fazla koronavirüs vaka sayısıyla dünya genelinde 16. sırada bulunuyor. John Hopkins Üniversitesi tarafından oluşturulan haritaya göre ülkedeki hayatını kaybeden kişi sayısı da 1.387.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, Güney ve Orta Amerika’da vaka sayılarının henüz pik noktasına ulaşmadığını belirtti. Ryan, bu bölgedeki ölüm ve vaka sayılarının önümüzdeki günlerde artış gösterebileceğini ifade etti.

Güney Amerika’da toplam vaka sayısı 1,8 milyonu, hayatını kaybeden kişi sayısı da 74 bini aşmış durumda. Orta Amerika ülkelerindeyse vaka sayısı 65 bini, ölüm sayısıysa 1.800’ü aştı.