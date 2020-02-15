DSÖ Başkanı'nda Hükümetlere "Hazırlıklı Olun" Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’deki Wuhan kentinden başlayan ve başka ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüsle ilgili olarak hükumetlere hazırlıklı olmaları yönünde çağrı yaptı.

2020 yılına damgasını vuran felaketlerden biri de Çin’de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerde de görülen Kovid-19 adlı koronavirüs oldu. Çin’de 67 binden fazla kişide virüs görüldüğü ve virüs nedeniyle 1500’ün üzerinde can kaybı olduğu belirtiliyor.

Dünya çapında da salgının etkileri sürüyor. Mobile World Congress bu yıl gerçekleştirilmeyecek. Pek çok kişi tarafından merakla beklenen etkinlik salgın nedeniyle iptal oldu. Milyonlarca insan karantinaya alındı.

DSÖ Başkanı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen 56’ncı Münih Güvenlik Konferansı’nda salgına ve Kovid-19 hakkında açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ’nün salgına bağlı vaka sayısının artmasından endişe ettiğini açıkladı. Ayrıca örgüt üyelerinden oluşan uluslararası bir uzman ekibi de salgını anlayabilmek için Çinli meslektaşları ile birlikte çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ayrıca, salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmenin imkansız olduğunu belirterek, dünya hükümetlerinden Kovid-19’a karşı hazırlıklı olmaları talebinde bulundu.

Kovid-19 için acil durum ilan edilmişti

Hastalık ilk olarak 12 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Kovid-19 adı verilmeden önce Koronavirüs, Wuhan Virüsü gibi isimlerle anılan bu virüs, kısa sürede çevre eyaletlere de yayılmıştı.

Daha sonra başta Çin olmak üzere pek çok ülkede karantina çalışmaları yapılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz günlerde virüsle ilgili acil durum ilanında bulunmuştu. Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1527 kişiye ulaşırken hastalıktan etkilenen insanların sayısı da 67 bin olmuştu.

Ghebreyesus, yaptığı açıklamada ayrıca “Suçlamak, politikleştirmek kolaydır, sorunla hep beraber yüzleşmek ve hep birlikte bir çözüm bulmak zordur. Hepimiz bu salgından dersler çıkaracağız, ancak şu an suçlamalar ya da politikleştirme için uygun değil.” dedi.