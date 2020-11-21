DSÖ'den Covid-19 Bağışıklığı Konusunda Umutlandıran Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere’de daha önceden koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, hastalığı geçirenlerin büyük kısmının en az 6 ay boyunca bağışıklık kazandığını duyurdu.

Koronavirüs pandemisinde hala kötü haberler almaya devam ediyor olsak da özellikle son birkaç haftadır olumlu haberler de gelmeye başladı. Aşı konusundaki gelişmeler insanları yeniden umutlandırırken bir güzel haber de Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi. İngiltere’deki sağlık çalışanları üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada, Covid-19’a yakalanıp iyileşen insanların en az 6 ay boyunca hastalığı tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğu tespit edildi.

DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre şehrindeki merkezinden video konferans yöntemiyle salgın uzmanlarıyla bir toplantı düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının son 4 haftasında, ilk 6 ayından daha fazla Covid-19 vakası bildirildiğini söyledi. Avrupa ve Kuzey Amerika’daki hastane ve yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğu veya dolmak üzere olduğunu söyleyen Ghebreyesus, bu kötü haberlerle birlikte bazı güzel haberleri de paylaştı.

Salgını sona erdirme umudu var

Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin güzel haberler geldiğini duyuran DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Bu da bize salgını sona erdirme yönünde umut veriyor. Bu zaman zarfında yayılım zincirlerini kırmak ve hayat kurtarmak için sahip olduğumuz mevcut araçları kullanmaya devam etmeliyiz” dedi.

Ghebreyesus’un açıklamaları ile birlikte DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ve DSÖ Covid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, aşı çalışmalarıyla birlikte İngiltere’deki sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmanın da umut vadettiğini söylediler. Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların çok büyük bir kısmının en az 6 ay boyunca hastalığa karşı bağışıklık geliştirdiğinin tespit edildiğini söyleyen Ryan, bu araştırmanın insanların bağışıklık seviyesini ölçmek için önemli bir veri sunduğunu söyledi. İngiltere’deki bu araştırma, dünyanın en ünlü üniversitelerinden olan Oxford Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.