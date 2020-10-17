DSÖ, Covid-19 Tedavisinde Etkili Olan “Tek” İlacı Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında sadece Deksametazon’un etkili olduğunu söyledi. Remdesivir gibi ilaçlar ise Covid-19’a karşı etkili değil.

Koronavirüs pandemisi çıktığından beri işe yaradığı açıklanan pek çok ilaç ismi duyduk. Bugünse Dünya Sağlık Örgütü’nden ilaçlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında yalnızca “Deksametazon” ilacının şiddetli Covid-19 hastalarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

DSÖ pandemi uzmanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı düzenleyen Ghebreyesus, pandemi sürecinde ismini çok sık duyduğumuz “Remdesivir” adlı antiviral ilacın ve hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir / ritonavir bileşiminin Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastaneden kalkış sürelerine karşı çok az miktarda etkisi olduğunu veya hiç olmadığını söyledi.

Diğer tedaviler için Dayanışma Denemesi devam edecek

Ghebreyesus, tablo her ne kadar olumsuz görünse de 500 hastane ve 13 bin gönüllü üzerinde başlattıkları Dayanışma Denemesi’ne devam edeceklerini söyledi. Her ay 2000 gönüllü hastayı bünyesine katan bu test, monoklonal antikorlar ve yeni antiviraller başta olmak üzere diğer tüm tedavileri araştırıyor. Ghebreyesus, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ışığında yaptığı açıklamada, “Şimdilik, kortikosteroid deksametazon, Covid-19’u şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapotiktir” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu sene grip aşısının talebinin arzın üzerine çıkabileceğini söyledi. Covid-19 için alınan önlemler nedeniyle mevsimsel grip vakaları ve ölümleri normalden daha az olurken, önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo olacağı ise bilinmiyor.