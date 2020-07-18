DSÖ’den COVID-19’a Yeniden Yakalanma Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüse yakalanan kişilerin yeniden yakalanma ihtimaliyle ilgili tam bir cevaplarının olmadığını söyledi. DSÖ, aynı zamanda Brezilya’daki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs pandemisi sürecinde yaptıkları geç açıklamalarla çok fazla eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü, yine çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ve ekibi, video konferans yöntemiyle DSÖ’nün genel merkezi Cenevre’de basın toplantısı düzenledi.

Bu toplantıda AA muhabiri tarafından “yeni tip koronavirüse yakalanan kişilerin yeniden hastalığa yakalanma ihtimalinin bulunup bulunmadığı” sorusuna cevap veren DSÖ, bu konuda “tam bir cevaplarının” bulunmadığını, araştırmaların devam ettiğini söyledi.

"Tam bir cevabımız yok"

AA muhabirinin tedavisi tamamlanan ve iyileşen COVID-19 hastalarının yeniden virüse yakalanıp kullanmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan DSÖ COVID-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, geçmişte SARS koronavirüsüne yakalanan hastalarda antikor geliştiğini ve bu hastaların 12 ay veya daha uzun bir süre boyunca virüse karşı bağışıklık kazandığını, ancak normal gripte bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu ifade etti. COVID-19’a karşı kazanılan bağışıklıkla ilgili tam bir cevaplarının olmadığını söyleyen Kerkhove, bunun aktif bir araştırma alanı olduğunu belirtti.

COVID-19’un yeni üssü kabul edilen Brezilya ile ilgili açıklamalar yapan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, ülkede günlük 40-45 bin arasında yeni vakanın sabitlendiğini söyleyerek Brezilya’nın hastalığı aşağı itme ve virüsün bulaşmasını baskılama fırsatının bulunduğunu söyledi. Şu ana kadar dünya genelinde kuralları virüsün koyduğunu söyleyen Ryan, bu kuralları bizim belirlememiz gerektiğini belirtti.