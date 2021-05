Dünya Çapında Kaç Gencin Tütün Ürünü Kullandığı Açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü, bütün ülkeler üzerinde gerçekleştirdiği analizinde 13 ile 15 yaş aralığındaki bireylerin tütün kullanım oranlarına dikkat çekti. Veriler, diğer bireylerin tütün kullanım oranlarına da vurgu yapıyor.

Tütün kullanımının, günümüzde yetişkinlerde ve özellikle gençlerde yaygınlaştığını görüyoruz. Bu konuda birçok uzman, tütün kullanımının zararlarından ve ileride sebep olacağı bağımlılık gibi durumlardan söz etse de gençlerin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) paylaşmış olduğu verilere göre, bu açıklamalardan ders çıkardıklarını söyleyemeyiz.

Bu rapor sadece Türkiye’deki gençleri kapsamıyor ve çok daha kötü durumda olan ülkelerin verilerini de bizlere sunuyor. Verilere göre Çin’de 300 milyondan fazla tütün kullanıcısı bulunuyor. Bu sayıyla Çin, tüm dünyadaki tütün kullanıcılarının yaklaşık yüzde 30’una ev sahipliği yapıyor.

Dünya çapında toplamda 40 milyondan fazla genç tütün ürünleri kullanıyor

Buradaki genç kullanıcılardan kastımız 13-15 yaş aralığındakiler. Tütün kullanıcılarının her 10’undan 9’unun, 18 yaşını geçmeden tütün kullanmaya başladığı belirtiliyor. Yetişkinler her ne kadar tütün ürünlerini bırakmaları gerektiğini düşünüp gerekli eylemleri gerçekleştirecek kapasiteye sahip olsalar da insan doğası gereği gençlerin bu konularda bilinçlendirilmeleri gerekir. Bu alanda da sık sık çalışmalar yürütülüyor. DSÖ önderliğinde, her sene 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü olarak kutlanıyor ve sigarayı bırakmak isteyenler destekleniyor.

Verilere göre, ülkenin ekonomik durumu da tütün kullanım oranında önemli rol oynuyor. Öyle ki dünya genelindeki 1,3 milyar tütün kullanıcısının yüzde 80’inin, ekonomik durumu orta veya düşük olan ülkelerde bulunduğu belirtiliyor.

Sigarayı bırakma yolunda elektronik sigaraya başvuranlar için de yolun pek parlak görünmediğini söyleyebiliriz. Bilgilere göre, değişik ve ilgi çekici şekilde sunulan bu cihazlar, içerdikleri zararlı maddeler sebebiyle solunum yolları rahatsızlıklarına, daha kötüsü kansere sebep olabilir.

Dumansız politikalar, verilere göre tütün kullanımı karşısında iyi bir seçenek. Bu politikanın uygulandığı ortamlarda, sigara bırakma oranlarında artış gözlemleniyor ve bu oranın artmasıyla birlikte solunum yolları rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye başvuran hasta sayısı da azalıyor.