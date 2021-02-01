DSÖ: Dünya Genelindeki Vakalar Üç Haftadır Düşüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki vaka sayılarının üç haftadır üst üste düştüğünü açıkladı. Ghebreyesus, vaka sayılarındaki bu düşüşü 'cesaret verici' olarak nitelendirdi.

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak pandemi halini aldı. Aşıların birer birer kullanıma sunulmasıyla birlikte virüsün etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkması beklenirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de son durum hakkında bir bilgilendirme yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle haftada iki gün düzenlediği basın toplantılarından ilkini gerçekleştiren DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır COVID-19 vakalarının düştüğünü aktardı.

'Küresel düzeydeki bu düşüş cesaret verici'

Yaptığı açıklamada "Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu düşüş cesaret verici" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün COVID-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirtti.

Ghebreyesus, yaptığı açıklamada "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor" dedi. "Ancak daha önce de buradaydık" diyerek uyaran Genel Direktör, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde geri gelmesine" yol açtığını hatırlattı.

Ghebreyesus, konuşmasında ayrıca COVID-19 aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğunun altını çizdi.

Dünya genelinde bugüne kadar 103 milyondan fazla COVID-19 vakası bildirilirken, bu vakalardan 2 milyon 243 bini virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş, 75 milyon 346 bini aşkın kişi de virüsü yenip sağlığına kavuşmuştu. Dünyada halen devam eden 26 milyon 52 bin 23 aktif yeni tip koronavirüs vakası bulunuyor.