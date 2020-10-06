DSÖ Genel Direktöründen COVID-19 Aşı Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yılsonuna kadar COVID-19 aşısı için umut olduğunu açıkladı. Ancak bunun iyimser bir tahmin olduğunu söyleyen isimler de bulunuyor.

Dünya genelinde 1 milyon 40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs için dünyanın birçok ülkesinde aşı ve ilaç çalışmaları gerçekleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'ne göre COVID-19 aşısının bu sene sonuna kadar çıkma ihtimali bulunuyor.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada "Aşıya ihtiyacımız var ve bu sene sonuna kadar aşıyı geliştireceğimize dair umut var" dedi. Ghebreyesus, aşı çıktığında dünya liderlerinin aşının dağıtımı için adil olması için de çağrıda bulundu. WHO'nun önderliğindeki COVAX küresel aşı girişimi, 2021'in sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtmayı planlıyor.

Yılsonu tahminleri iyimser

WHO'nun önderliğindeki COVAX girişiminde 172 üye ülke bulunuyor. Bu üye ülkeler arasında ABD, Rusya ve Çin yer almıyor. Trump yönetimi, aşı tedariki konusunda ikili anlaşmalara yöneleceklerini dile getirmişti.

John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Amesh Adalja, yılsonunu tahmininin "çok iyimser" olduğunu ancak sağlık çalışanları gibi yüksek riskli kişiler için acil durum onayı olabileceğini ifade etti. Milken Enstitüsü yöneticisi Ester Krofah da bu zaman diliminin acil kullanımlar için uygun olabileceğini dile getirdi.

Milken Enstitüsü'ne göre, şu an geliştirme aşamasında olan 213 COVID-19 aşısı bulunuyor. Ancak bu aşılardan yalnızca 8 tanesi geniş ölçekli faz 3 klinik testine ulaşmış durumda. ABD'nin bulaşıcı hastalıklar yetkilisi Dr. Anthony Fauci, bilim insanlarının yılsonuna ya da 2021 başlarına kadar en azından bir tane etkili bir aşı bulacağına dair iyimser olduğunu dile getirmişti.