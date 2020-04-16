DSÖ, COVID-19'a Karşı İyi Durumda Olmayan Ülkeleri Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, yaptığı son açıklamada Türkiye, İngiltere, Rusya gibi ülkelerin koronavirüs vaka artışında azalma olmadığını bildirdi.

Şu sıralar ABD Başkanı Donald Trump’la arasındaki anlaşmazlıklarla gündemde olan Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı hangi ülkelerin tehlikede olduğunu açıkladı. Son dönemde Almanya, İspanya, İtalya ve İsviçre’den pozitif veriler geldiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde koronavirüs vakalarında artış olduğunu bildirdi.

Güncel durumla ilgili yeni verileri paylaşan Kluge, “Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre’den pozitif veriler geliyor fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var” şeklinde açıklama yaptı.

'Avrupa derinden etkileniyor'

Gelecek 2 haftanın çok kritik olduğunu belirten DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Kluge, “Bu virüs hepimizi çok derinden etkiledi. Havaların ısınmasına kanmayalım, gardımızı kesinlikle indirmememiz gerekiyor. Normale geri dönmenin hızlı bir yolu yok. Avrupa’da vaka sayısı artıyor. Son 10 günde Avrupa’daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Dünyadaki COVID-19 vakalarının %50’sinin yükünü Avrupa üstleniyor. Salgın fırtınasının bulutları Avrupa bölgesinin üzerinde” dedi.

Koronavirüsün son merkezi ABD

İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere tüm Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını, son dönemde ABD’de de artış göstermeye başladı. 640.291 kişiyle en çok koronavirüs vakasının bulunduğu ülke olan ABD’de hayatını kaybeden kişi sayısıysa 31.015’e yükseldi. Bu salgın sürecinde DSÖ'nün görevini yerine getirmediğini düşünen ABD Başkanı Trump ise sağladıkları fonu durdurduklarını açıkladı.

Türkiye ne durumda?

DSÖ’nün açıklamasına göre riskli ülkelerden biri olarak gösterilen Türkiye’de, 16 Nisan’da açıklanan verilere göre toplamda 74.193 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 1.643 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu süreçte iyileşen hasta sayısıysa 7.089’a yükseldi.