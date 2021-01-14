Dünya Sağlık Örgütü, mutasyona uğramış koronavirüslerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, İngiltere merkezli varyantın 50, Güney Afrika merkezli varyantın ise 20 ülkede görüldüğü ifade edildi. Ayrıca Japonya ve Brezilya'da da iki yeni varyant tespit edilmiş olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez İngiltere ve çevresinde görülen mutasyonlu koronavirüs ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, mutasyonlu virüsün 50 ülkeye ulaştığı ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüsün yayılmaya devam etmesi, mutasyona uğramış virüsün daha fazla yerde görülmesine yol açabilir.

Yetkililerin yaptığı açıklamalar, sadece İngiltere ve çevresindeki mutasyonlu virüsle ilgili değildi. Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili de açıklama yapan uzmanlar, bu virüsünse 20 ülkede tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan Güney Afrika'daki virüsün görüldüğü son yerin, Almanya olduğu beyan edildi. Yani bu mutasyonlu virüs, kısa bir süre sonra Türkiye'ye de gelebilir.

9 Ocak itibarıyla da Japonya merkezli yeni bir mutasyonlu varyant görüldü

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre Japonya'da da yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi. Bu virüsün ikisi yetişkin ikisi çocuk olmak üzere dört kişide görüldüğünü belirten yetkililer, mutasyonlu virüs taşıyanların Brezilya'dan Japonya'ya geldiğini söylediler. Bununla birlikte Brezilyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre bu ülkede de mutasyona uğramış bir varyant var. Ancak ön bulgular, Japonya'da tespit edilen mutasyonlu varyant ile Brezilya'da tespit edilen varyantın farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre mutasyona uğramış koronavirüs varyantları, yeterince önemsenmiyor. Bunun çok daha kötü sonuçlarının olabileceğini belirten yetkililer, mutasyonlu virüsleri inceleyecek laboratuvar sayısının az olduğuna dikkat çekiyor. Yani bu varyantlar yeterince incelenemediği için yeterince önemsenmiyor. İnsanlarsa en çok, geliştirilen aşıların mutasyonlu virüsleri karşı koruma sağlayıp sağlamayacağını merak ediyorlar. Bununla ilgili net bir şey ise şu an için yok.