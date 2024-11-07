Sony, DualSense'e getirmeye planladığı 'geri sarmaya' yarayacak yeni bir tuş için patent aldı.

Son günlerde PS5 Pro ile gündemde olan Sony, görünüşe göre yeni bir PlayStation kontrol cihazı için yeni bir özelliği test ediyor.

Sony’nin almış olduğu yeni patent, kontrol cihazında yer alacak bir 'geri sarma' tuşunu içeriyor ve iddialara göre bu tuş, oyuncuların oyun içinde hatalarını düzeltmelerine ya da zorlu bölümleri yeniden denemelerine olanak tanıyacak.

Geri sarma tuşu birçok fonksiyona sahip olacak

Söz konusu patent, PatentScope üzerinden kamuya açık bir şekilde erişilebilir durumda. Patent detaylarına göre geri sarma tuşu, PlayStation'ın mevcut DualSense kablosuz kontrol cihazındaki paylaş tuşunun yerine yerleştirilecek. Sony’nin patent açıklamasında dikkat çeken bir ifade ise şu şekilde:

"Kullanıcı, bir veya daha fazla kontrol cihazı girişini kullanarak oyunda geri sarma moduna girebilir, son eylemlerini izleyebilir ve ardından oyuna geri dönebilir."

Bu tuşun aynı zamanda bir dizi ileri sarma ve sarma hızını değiştirme gibi seçeneklere de sahip olacağı belirtiliyor. Bu da özellikle geçilemeyen sahneleri hızla geçmek isteyen oyuncular için oldukça faydalı olabilir.

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