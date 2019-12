Saatlerinizi Harcayabileceğiniz, Birbirinden İyi 10 Oyun

Oyun üzerine kurulu bir web sitesi olan Dualshockers; 2019 yılında en çok beğenilen, birbirinden iyi 10 oyundan oluşan bir liste yayınladı. Listede 2019 yapımı oyunların yanı sıra geride bıraktığımız yıllara damgasını vurmuş farklı oyunlar da bulunuyor.

İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla bir yılı daha geride bırakmamıza artık sayılı günler kaldı. Yıl boyunca oyun dünyasında pek çok gelişme yaşandı, yeni oyunlar tanıtıldı. Tanıtılan bu yeni oyunların bazıları çok sevildi, bazılarıysa eski oyunların yerini tutamadı.

Dualshockers.com, 2019 yılında en beğenilen oyunları içeren bir liste oluşturdu. Listede çok bilinen oyunların yanı sıra yalnızca hayranlarının oynadığı küçük çaplı oyunlar da bulunuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan toplamda 10 farklı oyundan oluşan listeye geçiş yapalım.

Not: Bu liste 2019 yapımı oyunları değil, Dualshockers’a göre 2019 yılında en beğenilmiş oyunları içermektedir.

10. Bloodstained: Ritual of the Night

Geliştiriciliğini ArtPlay’in üstlendiği Blooadstained: Ritual of the Night, Metroidvania türünden tanıdığımız bir aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun hikayesi ise şu şekilde:

“Bir simyacının laneti tarafından vücudunu yavaşça kristalize eden bir yetim olan Miriam, kendisini ve aslında tüm insanlığı kurtarmak için vücudu ve zihni kristal olan eski arkadaşı Gebel tarafından çağrılan şeytani istila edilmiş bir kalede savaşmalıdır.”

9. Apex Legends

2018 yılının oyun sektörüne kattığı bir şey varsa o da hayatta kalma oyunlarıdır. Apex Legends ise 2019 yılında hayatta kalma türü oyunların arasında yerini almış bir oyun unvanını taşıyor. Fortnite ve PUBG’den farklı mekanikleriyle sevenlerine heyecan dolu anlar yaşatan Apex Legends, takım arkadaşlarınızın sizi tekrardan canlandırabilmesi gibi farklılıklarıyla daha rekabetçi ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

8. Kingdom Hearts III

PlayStation 4 ve Xbox One için Square Enix tarafından geliştirilen bir aksiyon rol yapma oyunu olan Kingdom Hearts III, serinin ara oyunlarından ziyade başlı başına bir ana oyun olarak tanıtıldı. Oyun, her ne kadar temel bir hikâyeye sahip olsa da ara ara serinin genel hikayesine vurgular yapıldığını da hatırlatalım.

7. Assassin’s Creed Rogue: Remastered

Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Assasin’s Creed Rogue: Remastered, adından da anlaşılacağı üzere yeni olmayan, elden geçirilmiş bir oyun. 11 Kasım 2014’te ilk defa çıkan oyundan farklı olarak bu oyunda ek görevler, ek paketler ve en önemlisi grafiksel geliştirmeler bulunuyor.

6. Far Cry: New Dawn

Bir başka Ubisoft çatısı altında bulunan oyun olan Far Cry: New Dawn, başlı başına bir oyun olmanın yanı sıra Far Cry 5’in bir anlatımı olarak karşımıza çıkıyor. Temel oyun serilerine yeni ara oyunlar eklemeyi çok seven Ubisoft, bu oyundaysa kıyamet sonrası gibi bir temayı ele almış. Oyunun Far Cry 5’e göre sunduğu en büyük farklılık ise silah çeşitliliği, zira oyunda saatler geçirebileceğiniz pek çok farklı silah bulunuyor.

5. Slay the Spire

MegaCrit’in geliştirdiği ve Humble Bundle’ın dağıtımını üstlendiği Slay the Spire, “role play” diye tabir edebileceğimiz türde bir kart oyunu olmasıyla biliniyor. İçerisinde, bu türün en iyileri olan Darkest Dungeon ve Hearthstone’dan bir şeyleri bulabileceğiniz Slay the Spire, bir oturuşta saatlerinizi harcayabileceğiniz bir oyun. Oyun, ayrıca Steam’in en çok satanlar listesinde geçtiğimiz yıllarda kendine yer edinmeyi başarmıştı.

4. Judgment

Sega’nın Yakuza oyunlarından bir başkası olan Judgment; eski bir avukat, yeni bir dedektif olan Takayuki Yagami’nin hikayesini konu alıyor. Bu tür oyunları beğeniyorsanız kesinlikle bir göz atmanız gereken Judgment, Sega’nın en çok tercih ettiği Dragon Engine oyun motorunu kullanıyor.

3. Tetris 99

Arika tarafından geliştirilen ve Şubat 2019’da Nintendo Switch için Nintendo tarafından yayınlanan Tetris 99, adından da anlaşılacağı üzere 99 kişinin aynı anda kapıştığı ve oyuncuların birinci olmaya çalıştığı çılgın bir oyun. Eğer bir Nintendo Switch’iniz varsa, Tetris 99 karşısında saatlerinizi harcayabilir ve eğlencenin dibine vurabilirsiniz.

2. Resident Evil 2 Remake

Günümüzden tam 21 yıl önce çıkmış RE 2’nin elden geçirilmiş versiyonu olan Resident Evil 2 Remake, Leon S. Kennedy ve Claire Redfield isimli karakterlerin hikayelerini konu ediniyor. İlk oyunun hikayesinden 2 ay sonrasında geçen bu yapım, zombi salgınının başa çıkılamaz bir boyuta ulaşmasını anlatıyor. Oyun, her ne kadar bir remake yapımı olsa da içerisinde çok güzel detayları ve sahneleri içeriyor.

1. Red Dead Redemption 2

2019’un şüphesiz en çok konuşulan oyunları arasında yerini almış olan Red Dead Redemption 2, konsolların ardından PC platformu için duyurulmasıyla da bu yıla damgasını vurdu. Oyunun hikayesini veya oynanışını bir kenara bırakıp neler yapabileceğinize odaklanacak olursak; devasa açık dünya haritasında dilediğinizce gezinebilir, eşsiz vahşi batı manzaralarına bakarak iç geçirebilir ya da topunuzu tüfeğinizi alıp baskın yapabilirsiniz. Çünkü RDR 2’de istediğinizi yapmakta özgürsünüz.

Siz, Dualshockers tarafından hazırlanan bu listedeki oyunları nasıl buldunuz? Listede yer alması gerektiğini düşündüğüz başka oyunlar varsa veya “şu oyun olmasaydı iyi olurdu” dediğiniz bir nokta varsa lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Son olarak bu ve bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takipte kalabilirsiniz.