Dubai'deki Gökdelenlerin Havadan Çekilen Etkileyici Fotoğraf

Dubai, son yılların en gözde şehirlerinden biri. Şehrin devasa yapılarının birçoğu, bulutları bile aşıyor. Şehrin havadan çekilen fotoğrafları ise oldukça etkileyici.

Son yıllarda gösterdiği gelişimle tüm dünyanın ilgisini çeken Dubai, upuzun gökdelenleri ve lüks hayatı ile biliniyor. Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraf, Dubai'deki gökdelenlerin ne kadar uzun olduğunu gözler önüne serdi.

Bulutların oldukça üzerinde görünen Burj Khalifa ise şu an için "Dünyanın en yüksek gökdeleni" unvanını taşıyor. 828 metre yüksekliğindeki 163 katlı bina, Dubai'nin en önemli simgelerinden biri. Tabii Dubai'deki bu bina dışındaki diğer birçok gökdelen de bulutların üzerine ulaşmış durumda. Dünyanın en yüksek 5 gökdeleni ise şu şekilde:

Dünyanın en yüksek 5 gökdeleni

Burj Khalifa, Dubai, BAE - 828 metre Şanghay Kulesi, Şanghay, Çin - 632 metre Kingdom Clock Tower, Mekke, Suudi Arabistan - 601 metre Ping An International Finance Centre, Shenzen, Çin - 599 metre Goldin Finance 117, Tientsin, Çin - 596 metre

Dünya genelinde her geçen gün daha yükseğe çıkan binalar, ortaya etkileyici görüntüler çıkarıyor. Burj Khalifa şu an en yüksek bina olarak bilinse de Suudi Arabistan, 1 kilometre uzunluğunda çok daha uzun bir gökdelen inşa ediyor. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yapımı devam eden bu binanın 2020 yılında bitmesi planlanıyor.