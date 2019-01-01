Dubai'nin Rekor Kıran Yılbaşı Gösterisi (Video)

Dubai bu sene de yılbaşında boş durmadı ve bütün dünyaya ders niteliğinde bir şov hazırladı.

Dün gece saatlerimiz gece yarısını gösterdiğinde, insanlar sokaklarda yeni yılı kutlamak için toplandı. Her ne kadar New York’u eğlenceleri ve yılbaşı partileriyle tanısak da bu sene tacın sahibi yaptığı şovlarla Dubai oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyük bir şehri olan Dubai şehrini genellikle biraz savurgan olmasıyla tanıyoruz. İç mekan kayak pistlerinden, insan yapımı adalara kadar birazcık savurganlıkları var. Dubai’de her şeyin büyüğü ve güzeli tercih ediliyor. Yılbaşı partileri de bundan nasibini almış durumda.

Dubai zaten “Burç Halife” isimli gökdeleni 828 metrelik uzunluğu ile dünyanın en yüksek binası ünvanını elinde bulunduruyor. Burda yapılacak bir yılbaşı gösterisinin de zaten muhtemelen rekor kırmasını beklersiniz.

Tepeden tırnağa döşenmiş olan renkli ışıkları ve havai fişekleriyle beraber Dubai, 2019’a bomba gibi bir giriş yaptı. Buradaki belki de en ilginç şey binanın dış cephesinde gördüğünüz hareketli görüntülerin dışarıdan bir yerden yansıtılmamış olması. Binanın dış cephesi komple LED ekranla kaplandı. Bu LED ekran bir binaya takılmış en büyük LED ekran rekorunu da kırdı. Dubai her sene yeni yılda üstüne biraz daha koyarak güzel kutlamalar yapıyor. Bu yüzden 2020’yi iple çekiyoruz desek yeridir.