Dubai Polisi, Uçan Araçlar İçin Hazırlıklara Başladı

Kaliforniya merkezli Hoversurf firması tarafından üretilen Hoverbike'lar, seri üretime geçtikten sonra Dubai'de polisler tarafından kullanılmaya başlanacak. Dubai polisi ise oluşturacağı uçan motosikletli birim için eğitimlere başladı.

Dubai Polisi, Hoversurf tarafından üretilen S3 2019 uçan motosikletlerini kullanacak olan görevlilerin eğitimine başladı. Yetkililer, bu araçların erişilmesi zor alanlarda meydana gelmiş acil durumlarda oldukça etkili olacağını görüşünde mutabık.

Videoya çekilen eğitim görüntülerinde, bir polis memurunun normal bir motosikletlinin yapacağı gibi kask taktığı ve bir futbol sahasından kalkış yaptığı görülüyor. CNN'deki habere göre pilotaj eğitimi almış olan iki polis memuru tarafından kullanılabilecek olan S3 2019, 2020'den itibaren görevlerde kullanılacak.

Dubai polislerinden Halid Nâsır Elrazûki, konu hakkında "Halihazırda iki personelimiz eğitim almaktalar ve bu sayıyı artıracağız" yorumunu yaptı. Üretici firma olan Hoversurf ise mevzubahis aracı, her yıl Dubai'de düzenlenen GITEX Ticaret Fuarı'nda otoritelere teslim etmişti.

Firma, BAE'nin araçlara ilgi göstermesi durumda 30-40 tanesini temin edebileceklerini ve BAE emniyet teşkilatının bu konuda ayrıcalığa sahip olacağını belirtti. Hoverbike'ların tekil fiyatı ise 150 bin Amerikan Doları.

Yapılan açıklamada, tam dolu batarya ile 115 kilogram ağırlığındaki Hoverbike'ın drone modunda 40 dakikaya kadar uçabileceği belirtildi. Aracın 5 metre yükseklikte saatte 100 kilometre hıza ulaşabileceği yapılan açıklamada kendisine yer bulurken firma, uçan motosikletin ebatlarının kapıdan geçebilmesine izin vereceğini söyledi.