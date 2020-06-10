Dubai Polisinin Yeni Hava Aracı İlk Testte Kaza Yaptı

Dubai polisinin aktif kullanımı için protokol imzalanan "Scorpion" isimli bir hava aracı, Dubai'deki ilk testinde kaza yaptı. Moskova merkezli "Hoversurf" isimli bir şirket tarafından geliştirilen hava aracının karıştığı kaza, bu araçların güvenliğini sorgulattı.

Moskova merkezli Hoversurf isimli bir şirket, geçtiğimiz dönemlerde "Scorpion" isimli bir araç üretti. Tek kişilik bu araçlar, uçan bir motosikleti andırıyordu. Üstelik küçük ve kompakt yapısıyla da trafikte büyük avantajlar vadediyordu. Hatta Dubai yönetimi, Hoversurf Scorpion'dan fazlasıyla etkilendi ve bu aracı Dubai polisinin kullanabilmesi için şirket ile bir protokol imzaladı. Ancak bu hava aracı, Dubai'de yapılan ilk test uçuşlarında bir kazaya karıştı.

Aslına bakacak olursak Scorpion'un geliştirici şirketi, tasarladığı hava aracı için fazlasıyla iddialıydı. Zira araçla Rusya'da yapılan testler, büyük riskler göze alarak gerçekleştirilmişti ve hiçbir sorun yaşanmamıştı. Ancak Dubai'deki test, her ne kadar pilota bir zarar gelmemiş olsa da büyük bir kaza ile sonuçlandı. Konuyla ilgili olarak ise Dubai yönetiminden bir açıklama gelmedi.

Dubai polisinin yakın zamanda kullanmaya başlaması beklenen hava aracı

Yukarıda görmekte olduğunuz hava aracı, teknik eleştirmenlere göre bazı sorunlara sahip. En büyük sorununun ise Scorpion'un pervanelerinin hem hiçbir koruma kalkanına sahip olmaması ve pilotun pervanelere çok yakın konumlanması. Bu sorun, Dubai'de gerçekleşen kazada da kendini gösterdi ancak neyse ki pilota herhangi bir zarar gelmedi.

Dubai'deki testlerde Scorpion'un dengesi, araç 30 metre yüksekteyken bozuldu. Araç, dengesini toplama konusunda başarısız olunca ciddi bir şekilde sarsılmaya başladı. Tüm müdahalelere rağmen düşmekten kurtulamayan Scorpion, pilotun üzerine devrildi.

Hoversurf tarafından yapılan açıklamalarda kazanın barometrede yaşanan bir sorundan kaynaklandığı ifade edildi. Kaza sırasında tüm güvenlik sistemlerinin devreye girdiğini söyleyen Hoversurf yetkilileri, bu sayede pilota bir şey olmadığını ifade ettiler.

Eğer hava araçlarına ilginiz varsa, siz de bir Scorpion sahibi olabilirsiniz. Moskova'yla kuracağınız iletişim, 150 bin dolar (yaklaşık 1.02 milyon TL) karşılığında bu aracı satın almanızı sağlayacaktır. Ancak aracı satın almadan önce Scorpion'un güvenliği ile ilgili bir kez daha düşünmeniz gerektiğini hatırlatarak, sizleri Dubai'de gerçekleşen kazanın görüntüsü ile baş başa bırakalım.

Scorpion'un Dubai'deki ilk testinde yaşanan kaza