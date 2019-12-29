Bir döneme damgasını vurmuş oyuncuların dünden bugüne değişmeyen samimiyetini gösteren fotoğraflarla karşınızdayız. İşte efsane yapımların kalplerimizde taht kurmuş oyuncularından oluşan kısa bir liste.

Bir dönemlerin efsaneleşmiş yapımlarında yer alan oyuncuların yıllar sonra tekrar bir araya geldiğini görmek gerçekten hoş bir şey desek yanılmış olmayız. Bazı oyuncular, filmlerin tanıtım turları boyunca hep bir arada olurlar ve oldukça samimi gözükürler. Bazılarıysa gerçek dostluğu bulurlar ve aradan yıllar geçse dahi o samimiyeti bizlere hissettirirler.

Madem bu oyunculardan bahsettik, o zaman efsaneleşmiş yapımlara ve oyuncu kadrosuna kısa bir bakış atacağımız nostalji turuna hazır olun. İşte karşınızda tüm zamanların en beğenilen yapımlarında yer almış oyuncuların yıllar sonra bir araya geldiği fotoğraflar.

1. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

İşte karşınızda tüm zamanların en efsaneleşmiş yapımlarından olan Yüzüklerin Efendisi serisinin oyuncu kadrosu. Bir restoranda akşam yemeği yiyen oyuncular, aynı zamanda unutulmayan Moria Savaşı’na da küçük bir selam çakmayı unutmamışlar.

2. Friends

Jennifer Anniston, her zaman özel hayatını magazine yansıtmayan bir isim olarak bilindi. Bu noktada ünlü ismin yakın zamanda açtığı Instagram hesabına yüklediği ilk fotoğraf, dizinin hayranlarına tatlı bir tebessüm ettirdi.

3. Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Avengers ekibini şimdiye dek set dışında verdikleri samimi pozlarla hatırlıyoruz. Bu fotoğrafta ise Thanos’u yenmeden önce poz veren bir grup Avengers’ı görüyoruz.

4. Justice League

Justice League'de sürekli dünyanın en güçlü süper kahraman ekibinin yaptığı kahramanlıklara şahit olduk. Ekibin set dışında da bu kadar samimi olduğunu görmek gerçekten mutluluk verici.

5. The Big Bang Theory

Birlikte geçen 12 yılın ardından oyuncular tam olarak bir aile olmuş diyebiliriz. Öyle ki ekip ne zaman bir araya gelse, hemen bir fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

6. Hobbit: Beş Ordunun Savaşı

Hobbit serisi, Orta Dünya’da geçen oldukça ciddi bir yapım gibi görünüyor olabilir. Ancak yapımın kamera arkasında böyle samimi anlar da yaşanmıyor değil.

7. Star Wars: Son Jedi

Muhtemelen Star Wars ekibini daha önce hiç bu kadar mutlu ve bir arada görmemişsinizdir ancak durum bundan ibaret. Bu fotoğraf sayesinde ekibin set dışında ne kadar samimi olduğunu görebiliyoruz.

8. Thor

İlk Thor filminin üstünden yıllar geçti ve oyuncular pek çok farklı yapımda yer aldı. Durum böyle olsa da oyuncuların pek çok kez bir araya geldiğini ve filmdeki aile kavramını gerçek hayatta da sürdürdüklerini söyleyebiliriz.

9. Breaking Bad

Televizyon tarihinin en iyi ikilisi olan Jesse Pinkman (Aaron Paul) ve Walter White (Bryan Cranston), biraz saç kaybetmenin ve parlak bir şapka takmanın yanı sıra samimiyetlerinden bir şey kaybetmeyen bir başka ekip.

Evet, kısa bir nostalji turuna çıktığımız listemizin ne yazık ki burada sonuna geliyoruz. Listede yer alan bu ekiplerden hangisi size tarihte kısa bir yolculuk yaptırmayı başardı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.