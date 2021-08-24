Dünya Çapında Yapılan COVID-19 Aşı Sayısı 5 Milyarı Geçti

Koronavirüs salgınıyla ilgili aşı verilerini tutan Our World In Data'ya göre dünya genelinde en az 5 milyar doz aşı vuruldu. En çok aşı vuran ülke Çin olurken Türkiye, listenin sekizinci sırasında yer alıyor.

Delta varyantı nedeniyle gündemimizin büyük bir kısmını kaplamaya başlayan koronavirüs salgınının üstesinden gelmenin tek yolu, şimdilik aşı. Bilim dünyası bu konuda yeni bir karar alana dek ya da hastalığa karşı yeni bir tedavi yöntemi bulunana dek aşı vurulmaktan başka bir çaremiz ne yazık ki yok. Peki aşılama, dünya genelinde nasıl ilerliyor? Türkiye, bu sürecin neresinde?

Dünya genelindeki pek çok değişkenin analiz edilerek istatistiksel veri haline getirildiği "Our World In Data" platformu, koronavirüs aşılama sürecine ilişkin son verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Bu rakam, aşılama sürecinin nispeten iyi gittiğini ancak genel toplumsal bağışıklık seviyesinden hala çok uzak olunduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye, en çok aşının yapıldığı 8. ülke

Our World In Data'nın 23 Ağustos'a ait verileri, dünya genelinde en çok aşının yapıldığı ülkenin Çin olduğunu gözler önüne seriyor. Çin'in nüfusunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu durumun şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye ise aynı listenin 8. sırasında yer alıyor. Türkiye'nin genel pozisyonu, kendinden daha gelişmiş olan ülkelerden önde olması nedeniyle dikkat çekiyor. Yapılan aşıların ülkeler bazındaki sıralaması şöyle;

Çin: 1 milyar 960 milyon doz

1 milyar 960 milyon doz Hindistan: 582 milyon 240 bin doz

582 milyon 240 bin doz ABD: 363 milyon 270 bin doz

363 milyon 270 bin doz Brezilya: 178 milyon 550 bin doz

178 milyon 550 bin doz Japonya: 118 milyon 310 bin doz

118 milyon 310 bin doz Almanya: 99 milyon 630 bin doz

99 milyon 630 bin doz Endonezya: 89 milyon 830 bin doz

89 milyon 830 bin doz Türkiye: 89 milyon 812 bin doz

89 milyon 812 bin doz İngiltere: 89 milyon 500 bin doz

89 milyon 500 bin doz Fransa: 83 milyon 940 bin doz

83 milyon 940 bin doz Meksika: 80 milyon 890 bin doz

80 milyon 890 bin doz Rusya: 76 milyon 960 bin doz

76 milyon 960 bin doz İtalya: 75 milyon 620 bin doz

75 milyon 620 bin doz İspanya: 63 milyon 590 bin doz

63 milyon 590 bin doz Kanada: 52 milyon 510 bin doz

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" isimli internet sitesine yer alan son verilere baktığımızda, saat 12:28 itibarıyla 89 milyon 921 bin 191 doz aşı vurulduğunu, bunlardan 35 milyon 553 bin 736 tanesinin ikinci doz olduğunu görüyoruz. Bu rakamlara göre 18 yaş ve üzeri nüfusun en az yüzde 74,62'sini bir doz, yüzde 57,05'ini ise iki doz aşılamış durumdayız.