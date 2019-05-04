  • Dünyada En Fazla İhracatı Gerçekleşen Sektör Otomotiv Oldu

Nisan Ayında Dünyada En Fazla İhracatı Gerçekleşen Sektör Otomotiv Sektörü Oldu

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Dünya çapındaki otomotiv endüstrisi, geçtiğimiz ay 2.616.597.000 dolarla en çok ihracat gerçekleşen sektör oldu.

Dünya’da en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör otomotiv sektörü oldu. Sıralamada en başta Almanya, ardından Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve İspanya geliyor. Ülkemizin otomotiv ihracatından elde ettiği gelir ise geçtiğimiz ay 2.616.597.000 dolar oldu.
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Nisan ayında AB’ye 6,9 milyar dolar ihracat yapıldı. AB’nin ihracattaki kısmı %47,8 olarak kayda geçti. İkinci sırada ise Yakın ve Orta Doğu ülkeleri 2,8 milyar dolarla yer alıyor. Ülkemizde en çok ihracatın yapıldığı il 5,8 milyar dolarla İstanbul oldu.
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İstanbul’un ardından 1,4 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa, 807 milyon dolarla İzmir geldi. Ülkemizdeki otomotiv üretiminin %15 azalmasına rağmen bu gelir iyi sayılabilecek bir gelir. 

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2019/otomotiv/otomotiv-endustrisi-en-fazla-ihracat-gerceklestirilen-sektor-oldu-4672934/
Etiketler: türkiye, otomotiv endüstrisi
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