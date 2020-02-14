1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya gönderilmesinden sonra çok ilginç şeyler de uzaya gönderildi. Bu içeriğimizde, uzaya gönderilmiş 8 garip şeyi bir araya getirdik.

İnsanlığın uzay çalışmaları uzun bir zamandır devam ediyor. Ancak uzaya bir uzaya aracı göndermemizin üzerinden sadece 63 yıl geçti. Bu 63 yıllık zaman dilimi içerisinde uzaya garip şeyler de gönderildi.

İnsanlık, uzayı merak ederken; onu bir reklam aracı olarak kullanmaktan da geri durmuyor. Bu nedenle bazen reklam amacı ile bazen de bilimsel amaçlarla uzaya tuhaf şeyler gönderildi. Bu listemizde, uzaya gönderilmesini beklemeyeceğiniz 8 şeyi derledik.

Hayvanlar

1940’lardan 1960’lara kadar uzay çalışmalarında insanlar yerine hayvanlar yer alıyordu. Uzaya ilk canlı 3 Kasım 1957 tarihinde Sputnik 2 aracı ile gönderildi. Laika ismi verilen köpek, Moskova sokaklarında bulunduktan sonra Dünya’nın yörüngesine ulaşan ilk canlı oldu.

Sovyetler Birliği’nin ardından ABD de 1961 yılında bir şempanzeyi uzaya gönderdi. Alan Shepard öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, Ham ismi verilen şempanze uzay uçuşu sırasındaki görevleri yerine getirmek için eğitildi. Ham, bir uzay aracı ile etkileşime giren ilk hayvan oldu.

Müzik Enstrümanları

İnsanların uzaya gönderildiği çalışmalar başladığında astronotlar yanlarında bazı özel eşyalarını da uzaya götürmeye başladılar. NASA’nın astronotları Walter M. Schirra Jr. ve Thomas P. Stafford, Gemini 6A uzay aracına bir mızıka ve çanlar götürerek uzaya ilk defa enstrüman götüren insanlar oldular. Schirra Jr. Ve Stafford’un mızıka ve çanları şu anda Washington’daki Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’nde sergileniyor.

Voyager’ın Altın Plakları

1970’li yıllarda ünlü gökbilimci Carl Sagan derin uzay çalışmalarında önemli bir yol göstericiydi. Sagan, uzay araçlarının dünya dışı yaşam formları ile karşılaştığında uzay aracının Dünya’dan geldiğini belirtmesi için bir kayıt bırakılmasını önerdi.

Carl Sagan’ın önerisi, Voyager 1 ve 2’de bulunan altın plakların ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. NASA, Voyager 1 ve Voyager 2 araçlarını 1977 yılında 16 gün arayla uzaya gönderdi. Araçlar birçok önemli verinin elde edilmesin büyük bir rol oynadılar.

İki uzay aracı gönderilmeden önce Carl Sagan ve ekibi, 12 inçlik altın plaklar hazırladılar. Altın plaklara, 115 resim, 55 dilde selamlama ve 90 dakikalık Dünya’nın her yerinden müzikler kaydedildi.

Pizza

2001 yılında Pizza Hut firması ilginç bir girişime öncülük etti. Pizza Hut, Rus uzay ajansı Roscosmos ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) pizza teslim etmek için bir anlaşma yaptı. ISS’ye pizza gönderilmesinin maliyetinin o günlerde 1 milyon dolar olduğu açıklandı. Pizza Hut tarafından uzaya gönderilmek üzere özel olarak hazırlanan pizza, ISS’de bulunan Rus kozmonot Yuri Usachov’a teslim edildi.

Uzay mezarları

Star Trek’in yaratıcısı Gene Roddenberg, arkasından ilginç bir vasiyet bıraktı. Roddenberg, ölümünün ardından kalıntılarının uzay gönderilmesini istedi. Gene Roddenberg’in ölümünün ardından küllerinin bir kısmı STS-52 misyonu için gönderilen Columbia aracı ile uzaya gönderildi.

Bir diğer örnek ise 1930’larda Pluton’u keşfeden Amerikalı gökbilimci Clyde Tombaugh’dur. Tombaugh’un külleri 2006 yılında Pluton’a gönderilen bir uzay aracı ile uzaya gönderildi.

Luke Skywalker’ın ışın kılıcı

Star Wars bugün hala en popüler filmlerin arasında yer alıyor. Star Wars kahramanlarının uzay maceraları, birçok astronomi ve uzay çalışmasına ilham kaynağı oldu. 1983 yılında gösterime giren Episode VI: Return of the Jedi dönüşü filminde Luke Skywalker’ın kullandığı ışın kılıcı da uzaya gönderilen ilginç nesneler arasında yer alıyor. Luke Skywalker’ın ışın kılıcı 2007 yılında yedi astronotla beraber uzaya gönderildi.

Lego figürleri

NASA’nın Juno görevinin baş araştırmacısı olan Scott Bolton, görevin lansmanından hemen önce bir basın açıklaması yaparak, “NASA’nın Lego şirketi ile uzun süredir devam eden bir ortaklığı var. Çocuk sahibi olan herhangi biri Lego’ların çocuklar arasında çok popüler olduğunu ve aynı zamanda onlarla bina ve mühendislik hakkında birçok şey öğrendiklerini biliyor” dedi.

NASA’nın Juno uzay aracı, 5 Ağustos 2011’de Dünya’dan ayrıldığında yanında üç tane de Lego figürü götürdü. Juno ile gönderilen Lego figürleri Antik Roma tanrısı Jüpiter, Jüpiter’in eşi olan Juno ve Jüpiter hakkında önemli keşifler yapan Galileo Galilei’nin figürüydü.

Starman

6 Şubat 2018’de SpaceX, uzay giysisi giydirilmiş bir mankenin içinde olduğu Tesla Roadster’i uzaya gönderdi. Tesla Roadster’in direksiyonunda olan mankene de Starman adı verildi.

SpaceX, Roadster’in uzayda süzülmesi sırasında da bir canlı yayın yaptı. Aracın direksiyonunun yanında bulunan ekranda “panik yapma” yazısı görülüyordu. Elon Musk, Roadster uzayda seyretmeye devam ettiği sürece araçta David Bowie’nin Life on Mars şarkısının tekrarlanacağını söyledi. Starman ve aracı şu anda Güneş'in yörüngesinde. Yapılan hesaplamalar aracın on milyonlarca yıl sonra Dünya veya Venüs'e çarpacağını gösteriyor.