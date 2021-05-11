Türkiye’nin en popüler erkek oyuncuları arasına giren Çağatay Ulusoy, günden güne parlayan yıldızı sayesinde oldukça enteresan projelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Best Model yarışmasını kazanıp, yurt dışında modellik yapmaya gidecekken bir anda kendini “Adını Feriha Koydum” dizisinde bulan Çağatay Ulusoy’un oyunculuk serüveni adeta Alice: Harikalar Diyarı’a döndü. Türkiye’de uzun zamandır eksikliği hissedilen jön açığını kapatan Çağatay Ulusoy yeni iki teklifle gerçekten büyük işler yapacak.

2017’de İçerde dizisi hemen ardından Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız’la akıllara kazınan oyuncu, Kağıttan Hayatlar filmiyle adeta döktürmüştü. Şu anda BluTV’de Yeşilçam dizisinde oynayan Çağatay Ulusoy’un, Black Mirror tarzında bir filmle Netflix’e döneceği belirtiliyor.

Amazon Çağatay Ulusoy’un Peşinde

Yeşilçam dizisinin çekimlerinin tamamlanıp, Netflix filminde yer aldıktan sonra ünlü oyuncunun 2022’de Amazon’un bir yapımında olacağı belirtiliyor. Sina Koloğlu; “Amazon’un ilk hedefi Çağatay Ulusoy” diyor. ABD merkezli United Talent Agency ile anlaşan Ulusoy’un hedefinde Hollywood var.

United Talent Agency’nin de ciddi manada Hollywood’a açılan bir kapı olduğunu söylemek gerekli. Özellikle Netflix’in Black Mirror tarzı filminde “İstanbul’un karanlık sokaklarının” işleneceği belirtiliyor. Netflix bildiğiniz üzere son dönemde gerçekçi hayat hikayeleriyle Türkiye’de ciddi işler yapmaya başladı. Netflix’in ardından Amazon’un parlatacağı Çağatay Ulusoy önümüzdeki dönemde muhtemelen Hollywood’da yer alacak.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çağatay Ulusoy gerçekten Türkiye’nin en iyi jönleri içinde yer alıyor mu?