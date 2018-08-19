Fotoğrafçılığın 179 yıl içerisinde geldiği nokta gerçekten inanılmaz ve tüm dünyada 'Dünya Fotoğrafçılık Günü' olarak anılan 19 Ağustos, bu etkileyici yolculuğu anmak için güzel bir gün.

Fotoğrafçılığın tarihi, 19 Ağustos 1839'da ilk kez kavramın ve tekniğin ortaya çıkmasına dayanıyor. Fransız Bilimler Akademisi'nden Arago, ilk fotoğrafı ve fotoğrafçılığı dünyaya kazandırdığında, bir fotoğraf karesi elde etmek için neredeyse 8 saat gerekiyordu. Tek bir kare için sekiz saat. Ancak artık tek bir dokunuşla fotoğraf çekiyoruz ve bu fotoğraflar üzerinde dilediğimiz kadar düzenleme yapma imkanımız var.

Geçen 179 sene içerisinde geldiğimiz nokta gerçekten büyüleyici. Artık fotoğraf, dünyayı tanımanın ve kendimizi ifade etmenin en güzel yollarından biri ve özellikle cep telefonlarımız birer fotoğraf makinesine dönüştüğünden beri hepimiz şahane fotoğraflar üretebiliyoruz. Artık 'telefon fotoğrafçılığı' diye bir kavram var ve her zaman söylediğimiz gibi, önemli olan elimizde tuttuğumuz makine değil, bizim yaratıcılığımız.

Tam olarak böyle düşünen profesyonel iPhone fotoğrafçılarının da 'basit' bir telefon kamerasıyla etkileyici fotoğraflar elde etmekle ilgili söyleyecek bazı şeyleri var.

Basit kameranın faydaları

Pek çok fotoğrafçı için 'en iyi ve en yeni' makineye sahip olmak çok önemli olsa da John Bozinov gibi telefon fotoğrafçılığı yapan fotoğrafçılar için aslında bunun hiçbir önemi yok. Bozinov, aksine telefonlarla fotoğraf çekmenin artıları olduğunu savunuyor. Telefonlar fotoğrafa dair tüm ihtiyaçlarımızı aynı anda karşılıyor. Fotoğraf çekme, düzenleme ve paylaşma telefonlar sayesinde çok daha kısa sürede yapılabiliyor üstelik ortaya şahane işler çıkıyor.

Yine John Bozinov'a göre önemli olan tek şey telefonu nasıl kullanacağımızı iyi bilmek ve fotoğraf çekerken yaratıcı olup anı iyi değerlendirmek. Eğer iyi bir gözlemci ve pratik bir bireyseniz, elinizde tuttuğunuz telefonlarla başarılı bir fotoğrafçı olmanızın önünde hiçbir engel yok.

Uygulamaların ve aksesurların faydası

Telefon fotoğrafçılığı aynı zamanda artık pek çok seçeneğe de sahip. Telefonlarımızda kullanabileceğimiz onlarca fotoğraf uygulaması ve aparatlar mevcut. Bu da hem kaliteli hem de etkileyici fotoğraflar çekmek için aslında son derece yeterli.

Ashish Parmar, Hindistanlı bir iPhone fotoğrafçısı ve çekimlerini iPhone X ile gerçekleştiriyor. Parmar düzenleme için Affinity Photo isimli bir uygulama kullanıyor. Aynı zamanda beraberinde pek çok fotoğrafçılık aparatı da kullanan Ashish Parmar, pek çok etkileyici fotoğrafın altına imzasını atmış durumda.

Seyahat fotoğrafçısı Austin Mann'a göreyse en önemli iki aksesuar; tripod ve power bank. Mann, bu iki aksesuarını hiç yanından ayırmadığını söylüyor çünkü sonuçta bir iPhone ile çekim yaparken şarjın aniden bitmesi ya da uzun pozlama için telefonu sabit tutacak bir aksesuarın olmaması sorun olabilir.

Aslında fotoğrafçılığın herkes için farklı anlamları var. Kimimiz yalnızca doğayı fotoğraflamak ister ve buna bir anlam yüklerken, kimimiz de insan portlerini seviyoruz. Ancak temelde önemli olan şey fotoğrafın da bir ifade biçimi olduğunu unutmamak ve fotoğraf üretirken de buna dikkat etmek. Fotoğraf makinenizin olmamasının bir bahane olmadığını da gördüğünüze göre, eğer fotoğrafçılığa ilginiz varsa yola elinizdeki telefonla çıkabilirsiniz.

Eğer yola çoktan çıktıysanız da tebrikler. Umarız her kareniz bir öncekinden daha etkileyici olur. Dünya Fotoğrafçılık Günü'nüz kutlu olsun.