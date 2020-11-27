Dünya, Galaksimizdeki Kara Deliğe 2.000 Işık Yılı Daha Yakın

Yeni oluşturulan bir Samanyolu modeline göre Dünya, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara deliğe sandığımızdan 2.000 ışık yılı daha yakın.

İçinde bulunduğumuz evrene çok küçük bir pencereden bakabildiğimiz için uzay ile ilgili “doğru” kabul ettiğimiz pek çok bilgi, gelişen teknoloji ile birlikte yerini yeni bilgilere bırakabiliyor. Kısa süre önce yine böyle bir durum gerçekleşti ve Dünya’nın, sandığımızdan farklı bir konumda ve hızda olduğunu öğrendik.

Japon radyo astronomi projesi VERA, interferometri adı verilen bir teknik kullanarak Japonya'daki teleskoplardan veriler topladı. Bu veriler, Samanyolu'nun şimdiye kadarki en doğru haritasını oluşturmak için diğer projelerden elde edilen veriler ile birleştirildi ve sonucunda Dünya’nın Samanyolu’nun merkezine sandığımızdan daha yakın olduğu keşfedildi.

Samanyolu’ndaki 99 noktanın yerini ve hızını belirleyen VERA, bu bilgileri referans alarak Dünya’nın galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik olan Sagittarius A*’ya 25.800 ışık yılı uzaklıkta olduğu sonucuna vardı. Bu, dünyanın Samanyolu’nun merkezindeki kara deliğe sandığımızdan 2.000 ışık yılı daha yakın olduğu anlamına geliyor.

Hepsi bu kadar da değil, VERA tarafından oluşturulan modele göre Dünya, sandığımızdan daha hızlı hareket ediyor. Eski modeller, Dünya’nın Samanyolu’ndaki hızının saniyede 220 kilometre olduğunu ifade ederken; VERA’nın yeni modeline göre bu hız saniyede 227 kilometre. Kozmik ölçekte büyük bir fark olduğunu söyleyemesek de hızın bu denli hassas bir şekilde ölçülebiliyor olması etkileyici.

VERA’nın yeni hedefi, Doğu Asya VLBI Ağı (EAVN) ile iş birliği gerçekleştirerek Japonya, Güney Kore ve Çin'de bulunan daha büyük bir radyo teleskop paketinden veri toplayarak referans nokta miktarını çoğaltmak ve oluşturulan Samanyolu modelinin doğruluğunu artırmak.