Dünyada en çok çalınan yiyecek veya içecekleri sorsak cevabınız ne olurdu? Et, kahve, çikolata, viski, şampanya ve cin mi? Evet, bunlar da listede var ama birinci sırayı alan başka bir gıda.

Market raflarında sıklıkla gördüğümüz, günlük olarak tükettiğimiz bir gıdadan bahsediyoruz.

Duyunca “Ne alaka?” diyeceksiniz ama hırsızların da kendilerine göre bazı sebepleri var.

Peynir, dünyada en çok çalınan yiyecek ünvanını almış durumda.

Şaka gibi ama gerçek. İngiltere Perakende Araştırmaları Merkezi, 43 ülkede, 250 bin fazladan mağazayı inceledi ve peynirin çikolata ve şaraptan daha çok çalındığını ortaya çıkardı. Hazırlanan rapora göre şarküterideki peynirlerin %4’ü ortadan kayboluyordu.

Öyle 1 tane alayım da gideyim gibi hırsızlıklar da değil.

Peynir hırsızlığı diye bir kavram olduğunu söyleyeceğiz, şaşırmayın! Bireysel hırsızlık değil resmen organize suç örgütleri işin içinde. Örneğin 2015’te İtalya’da Parmigiano Reggiano yani parmesan peynirine yönelik büyük vurgun yapıldı.

2 binden fazla tekerlekten oluşan peynir hırsızlığında yaklaşık 900 bin dolarlık bir soygun gerçekleşti. Ortalamaya bakıldığında ise her yıl ortalama 3 milyon dolarlık parmesan çalınıyor.

Bunun karşılığında yüz milyonlarca dolar değerindeki bazı peynirler banka kasalarında saklanıyor. Hatta İtalya’daki bazı bankalar peynirleri, kredilerde geçerli teminat olarak da kabul ediyor.

Bir başka hırsızlık da Hollanda’dan.

Haziran 2022’de silahlı hırsızlar Amsterdam yakınlarında bir kasabada yer alan çiftliğe girerek 23 bin dolar değerindeki 1610 kg peynirle kaçtı.

Çiftçi, kapının açık olduğunu fark edince bir de gördü ki her biri 10 kg ağırlığındaki 161 tekerlek kaybolmuştu.

Bu 2 olayı örnek versek de aslında basına da yansıyan ve üreticileri ciddi anlamda etkileyen daha birçok peynir hırsızlığı vakası var.

Peki neden peynir?

Peynirin son yıllarda artan pahalılığını da göz önüne alırsak gıda seçiminde neden onun olduğunu gösterilecek birkaç sebep daha var.

Öncelikle peynirin yüksek değeri var ve kolayca taşınabiliyor. Hâl böyle olunca da hırsızlar için peynir oldukça cazip oluyor. Uzun raf ömrü, geniş tüketici kitlesi de çalınan peynirlerin satışını kolaylaştırıyor.

Bazı marketler ise bu hırsızlığın önüne geçebilmek için peynirleri kilitli dolaplarda saklıyor. Bazı marketler de güvenlik kameralarını arttırıyor veya ürünlere alarma takıyor.

Ancak her zaman yeterli olmadığı da ortada ve dünyada genel olarak peynir hırsızlığı devam ediyor.

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