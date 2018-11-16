Dünya Hakkında, Kendinizi Uzaylı Gibi Hissettirecek 8 Bilgi

Her gün uyuyup uyandığınız, okuduğunuz tüm tarihi bilgilerin üzerinde yaşandığı Dünya’yı ne kadar yakından tanıyorsunuz? Bir günün aslında tam olarak 24 saat olmadığını, Dünya’nın giderek yavaşladığını söylesek? Gelin hep birlikte hap gibi yutulabilir olan 10 küçük detaya yakından bakalım.

Dünya, Güneş Sistemi’ndeki en yaşlı gezegenlerden birisi olarak son 4.7 milyar yıldır kendi yıldızının etrafında dönüyor. Üzerindeki yaşam, bugüne kadar tespit edilen bulgulara göre sadece 150 ila 250 milyon yıldır var. Ondan önce Dünya, ıssız ve sıcak bir gezegendi.

Yaşamsal koşulların oluşması milyonlarca yıl aldı. İnsan ise sadece yaklaşık 350 bin yıldır üzerinde yaşamını sürdürüyor. Bu açıdan bakında hala gezegende tatile gelen uzaylı bir ırk gibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün sizi Dünya’ya daha da yabancı kılacak 8 bilgiyi derledik, gelin hep birlikte bakalım.

Dünya’nın kütlesi, yaklaşık 55 kentilyon adet yetişkin mavi balinaya eş değerdir:

Gezegenimizin günlük hareketi tam olarak 24 saatte tamamlanmaz:

Aslında 23 saat 56 dakika 4 saniyede bir günlük döngü tamamlanır. Artan 3 dakika 56 saniyelik zaman dilimi, 4 yılda bir 366 gün yaşamamıza neden olur. Onu da 29 Şubat olarak adlandırıyoruz.

Dünya’daki suyun %97’si tuzlu, %3’ü tatlıdır. Aynı zamanda tatlı suların yaklaşık 3’te 2’si buzullarda donmuş halde bulunurlar. Yani gezenimizde suyun yaklaşık %1’i içilebilir durumda:

Dünya’nın en kalın katmanı, yer kabuğu ve çekirdek arasındaki manto’dur. Tam 2.970 kilometre derinliğindeki lav denizinden bahsediyoruz:

Dünya, Güneş Sistemi’ndeki, Güneş tutulması yaşanan tek gezegendir:

Dünya’nın dönüş hızı her 100 yılda bir ortalama 17 milisaniye azalır:

Bu da 140 milyon yıl sonra bir günün 25 saat olacağı anlamına geliyor. Tabii o günleri insanlar görecek mi, orası ayrı muamma.

Dünya, adını bir Yunan ya da Roma mitolojik tanrılarından almayan tek Güneş Sistemi üyesidir:

Dünya adı 14 farklı dilde kullanılır. Anlamı “daha yakın” olan Arapça ve Farsça kökenli “dena” kelimesinden türemiştir: