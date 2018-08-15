Dünya Hız Rekoru, 50 Yaşındaki Bir Araçla Kırıldı (Video)

Kara üzerinde kaydedilen hız rekoru kırıldı. Artık bu rekor saatte 722.1 kilometre. Üstelik en şaşırtıcı şey, bu hızın 50 yaşındaki bir araç olan Challenger 2 ile kırılması oldu. Rekor sürüşü gerçekleştiren pilotun ilginç hikayesi, her şeyi daha da destansı kılıyor.

1968 yılında Mickey Thampson kontrolündeki Challenger 2 isimli araçla, kara üzerindeki dünya hız rekoru iki kez kırıldı. Aradan geçen 50 yılın ardından Mickey’in oğlu olan Danny Thampson, 69 yaşında babasının rekorunu aynı araçla yeniden elde etti. Aracın sadece motorunda bazı iyileştirmeler yapıldı. Onun dışında her şey 50 yıl öncekiyle aynıydı.

ABD’nin Utah eyaletinde bulunan Bonneville Tuz Gölü çevresindeki 103 kilometrekarelik düzlük alan, bu tarz hız rekorları için uygun bir bölge. Araçlar uzun düzlük boyunca maksimum hıza ulaşmak için serbest bir şekilde yol alabiliyorlar. Gelişen teknolojiyle kara araçları son yıllarda turbojet ve fanjet gibi desteklerle hızlandırıldılar.

Thampson kontrolündeki Challenger 2 aracı, 2012’de başka bir araçla yenilenen hız rekorunu yeniden aileye kazandırdı. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca 69 yaşındaki Thampson, aracın modernize edilmesi için çalışma yürüttü. Restorasyon çalışmaları sonlandı, artık araç yeni bir rekor kırmaya hazır hale getirildi.

Danny Thompson, "Bu rekor, projenin ilk günden beri hedefimdi. Ekibimin olağanüstü çabaları olmadan mümkün olamazdı. Bu çılgın macerada bana katılmaya gönüllü olan erkekler ve kadınlar, bugünkü başarının nedeni oldular. Onlara tam anlamıyla teşekkür etmemin imkanı yok" şeklinde konuştu.

Mickey Thompson, 50 yıl önce Challenger 2 ile rekor kırmaya çalıştığında, tuz düzlüklerinin çoğu yağmurla ıslanmıştı. O ve karısı Trudy, 1988'de trajik bir şekilde öldürüldüler. Danny, ailesinin ölümünden 15 yıl sonra babası için çalışmaya başladı. Modernize edilmiş Challenger 2, 50 yıl önceki versiyonunda olduğu gibi alüminyum panele sahip. Aracın Ford 427 modelindeki iki motoru, günümüz teknolojisinin sembolü olan 2.500 beygirlik Hemi V8 motorları ile değiştirildi. Araç, yüksek hızlarda sabit kalabilmesi için 2.359 kilogram ağırlığa sahip. Challenger 2, kilometre başına 23.75 litre yakıt tüketiyor.

En son rekor George Poteet tarafından kontrol edilen Speed Demon aracıyla 2012 yılında kırılmış, araç saatte 706.5 kilometre hızla hareket etmişti. Yeni rekor Thampson kontrolündeki Challenger 2 ile 722.1 kilometre olarak güncellendi. Günümüz yolcu jetlerinin saatte 885.1 kilometre hızla seyahat ettiklerini düşününce, bahsi geçen hızların kara üzerinde yakalandığını düşünmek zor.

Rekor anının görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz: