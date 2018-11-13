Gezegenimiz, astronomların gözlemleri doğruysa, saniyede 500 km hızla hareket eden bir kara madde fırtınasının ortasında kalmış durumda.

Karanlık madde gözle görebildiğimiz bir şey değil, bu yüzden bu fırtınayı biz gece gökyüzüne bakıp göremiyoruz. Karanlık maddenin ne olduğunu bile pek bilmiyoruz, sadece orada olduğunu biliyoruz. Uzaydaki hareketin hızını ondan aldığına düşünüyoruz.

Karanlık maddeyi gözlemleme yolumuz ise gök cisimlerinin hareketlerini ve kütle çekimlerini incelemek. Doğrudan farkına varamadığımız bu maddenin fırtınasını nasıl gözlemleyebildik peki? Yıldızların hareketlerinden.

Geçen yıl Gaia uydusundan alınan verileri inceleyen astronomlar bir yıldız akışı keşfettiler, bu akışı oluşturan şey ise yıllar önce samanyolu tarafından yutulmuş olan bir cüce küresel galaksinin artıkları. Bu tarz yıldız akışları sık rastlanan şeyler olsa da S1 adlı bu akış biraz daha özel, çünkü uzayın bu kısmında 30,000 yıldıza adeta "bodoslama" çarpılan başka bir akış yok. Yine de içiniz rahat olsun, üstümüze bir yıldız falan düşecek değil. Yalnızca, yutulan galaksiden kalan devasa karanlık madde galaksimizde sağa sola saçılmış durumda, bir kısmı da bizim mütevazı sistemimize dağıldı haliyle.

Zaragoza Üniversitesi'nden Teorik Fizikçi Ciaran O'Hare'in yönetimindeki ekip, karanlık maddenin akışını ve yoğunluğunu hesaplamayı başardı ve dünyadaki aletlerimizle kara madde akışının izlerini görebilmemizi sağlayacak bir model geliştirdi.

Şu anda, WIMP adlı zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıkları inceleyerek karanlık madde etkileşimlerini tanımlayabiliyoruz. İş bu karanlık madde fırtınasını gözlemlemeye geldiğinde ise bu WIMPleri algılayan dedektörlerimiz elleri boş dönüyorlar.

Axion Karanlık Madde Deneyi'nde kullanılan Axion gibi dedektörlerin şansı ise daha yüksek. Axionlar, elektrondan 500 milyon kat daha hafif, varlığı kanıtlanmamış yapıların adı. Soğuk karanlık maddenin de Axiomlardan oluştuğu düşünülüyor.

Teorik fizikçi Pierre Sikivle'a göre göremediğimiz bu parçalar, görebileceğimiz fotonlara dönüştürülebilir. Yine de, onun elindeki kaynaklar da henüz bir gözlem yapmak için yeterli olmadı.

Şu anda doğrudan S1 akışını gözlemleyebilecek bir teknolojimiz yok ancak gelecekte bu gözlemleri yapabilecek ve karanlık maddenin yapısını çözebileceğiz.

Araştırmacıların makalesi Physical Review D. derdgisinde yayımlandı.