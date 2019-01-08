Dünya’nın 2 Katı Büyüklüğünde Bir Öte Gezegen Keşfedildi

Astronomlar, Dünya’nın yaklaşık iki katı büyüklükte ve kendi yıldızının yaşanabilir yörüngesinde dönen bir öte gezegen keşfetti.

NASA’nın Kepler Uzay Teleskobu, yakıtının bittiği Ekim 2018’e kadar uzaydan veri toplamaya ve verileri Dünya’ya göndermeye devam etmişti. Uzay teleskobundan gelen veriler üzerinde çalışmalarını devam ettiren bilim insanları, yeni bir öte gezegenin varlığını keşfetti.

K2-288b adlı yeni gezegen, kendi yıldızının yaşanabilir yörüngesinde dönen bir gezegen ve boyutu Dünya’nın 1.9 katı. Bu boyut, yıldızına bu mesafede bulunan öte gezegenler için oldukça büyük. Araştırmanın açıklandığı makalenin başyazarı, Chicago Üniversitesi’nden Adina Feinstein, NASA’nın yayınladığı basın açıklamasında bu büyüklükte ve yaşanbilir yörüngede olan bir gezegenin varlığının oldukça sıradışı olduğunu belirtti.

NASA’ya göre gezegen Neptün’ün yarısı boyunda ve büyük oranda gazdan oluşuyor olması muhtemel. Yine de gezegenin taşlıktan oluşması da ihtimal dahilinde. K2-288b, Boğa takımyıldızında bulunan ve 226 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegen olarak belirtiliyor.

K2-288 adlı bir ikili yıldız sistemindeki küçük yıldızın etrafında döndüğü belirtilen gezegenin yıldızı, Güeş’in yaklaşık 3’te 1’i boyutunda. Sistemin büyük yıldızı da Güneş’in yarısı kadar.

Kepler, görevi boyunca yaklaşık 2600 gezegen keşfetti. Bu gezegenlerden 50 kadarı Dünya ile benzer özelliklere sahip. Kepler’den gelen veriler sayesinde bir gezegenin yüzey yapısını ve gazdan oluşup oluşmadığını anlamak mümkün. Böylece üstünde yaşam olma ihtimali bulunan gezegenleri bulma arayışında ölçek daraltılabiliyor.

Kepler’in yerini ise TESS uzay aracı aldı. TESS’in çalışmalarının sonuçları şimdiden gelmeye başladı ve şu ana kadar üç öte gezegen keşfetti.