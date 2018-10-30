Dünya'nın İki 'Bulutsu' Uydusu Olduğu Ortaya Çıktı

Ay dışında da Dünya çevresinde dolaşan, iki farklı yörüngesel oluşum var. Birer kayadan ziyade toz bulutu halinde oldukları bilinen bu oluşumların uydu kategorisinde değerlendirileceği söyleniyor. Sorun şu ki, onları gözlemlemek biraz zor.

Astronomlar, dünyanın ve ayın kütle çekiminde hareket eden iki devasa toz kütlesi keşfettiler. Aslında bu yapıların ilk defa söz edilmiyor, ancak ilk defa kanlı canlı tespit edildiler.

Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun Aylık Notları isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre Macar bilim insanları, iki toz bulutunu ilk kez gözlemlemeyi başardılar. Bu toz bulutları, Ay ve Dünya'nın çekim kuvvetleriyle dengelenmiş bir yörügeye sahipler.

Söz konusu toz bulutlarının yörüngesel hareketleri ise sabit değil, Ay Dünya çevresine döndükçe onun peşinden hareket ediyorlar. Bu toz bulutlarından ilk bahseden kişi, 1961 yılında Kazimierz Kordylewski adlı Polonyalı bilim insanıydı. Kordylewski, bulutlar çok zayıf olduğu için gözlemlerini ispatlayamamıştı.

MNRAS'da yayımlanan makaleye göre ise, yazarlardan Macar Judit Sliz-Balogh ve ekibi bir gözlemevini kullanarak bulutu görüntülemişler. L5'i uzun pozlama ile çeken ekip, tozlardan yansıyan ışığı kaydetmeyi başarmış.

Bu gözlemler, başka araştırmacılar tarafından yapılan gözlemlere de uygun. Ayrıca Kordylewski'nin tanımlarına da uyuyor.

Yine de bu bulgular sonucu kesinleştirmiyor, zira oradan geçmekte olan bir toz bulutuna denk gelmiş olabilirler. Bu bulutları gözlemlemek için yapılan diğer girişimler de başarısız olmuş. Astronmların üstünde durduğu ihtmal, bulutların sürekli olarak yayıldıkları yönünde. Bu nedenle sadece belirli sürelerde gözlemlenebildikleri söyleniyor.

Yine de bu keşifler, dünyanın etrafında bilmediğimiz hala çok şey olduğunu gösteriyor.