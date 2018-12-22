Dünya'nın Çekilen Ünlü Fotoğrafının Ardındaki İlginç Hikaye

Dünya'nın uzaydan görüntülendiği en ünlü fotoğraf 24 Aralık 1968'de Apollo 8 astronotları tarafından çekilmişti. Ay'a yapılan yolculukta çekilen fotoğrafın hikayesi ise oldukça ilginç.

24 Aralık 1968'de tam 50 yıl önce Apollo 8 astronotları Frank Borman, Jim Lovell ve William Anders, Ay'a yapılan yolculuğu başarıyla gerçekleştirmişlerdi. Görev unutulmaya yüz tutsa da bu görevde çekilen Ay'dan Dünya'nın görünüşünü gösteren fotoğraf hala akıllarda.

O fotoğrafa kadar Dünya yüzeyi henüz o kadar uzaktan görüntülenememişti. Life Dergisi tarafından hazırlanan "Dünya'yı Değiştiren 100 Fotoğraf" isimli albümde de yer alan fotoğrafı, ünlü vahşi doğa fotoğrafçısı Galen Rowell "Bugüne kadar çekilmiş en etkileyici çevresel fotoğraf" cümlesiyle yorumladı.

1969'da birçok dergide ve gazetede kullanılan fotoğraf, Time Dergisi'ne de kapak olmuştu. Ay yüzeyini incelemek için görevlendirilmiş ekibin çektiği en önemli fotoğrafın Dünya'yı gösteriyor olması da hayli düşündürücü.

Apollo 8'in Hikayesi isimli kitabın yazarı Robert Zimmerman, gerçekleşen bu görev için kitabında şu ifadelere yer veriyor: "NASA, Apollo 8'i uzaya göndermeden önce tüm görevleri belirlemişti. Fakat hiç kimse Ay'dan Dünya'nın fotoğrafını çekmeyi düşünmemişti". Robert Zimmerman'ın bu ifadeleri, çekilen fotoğrafın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.

Ünlü fotoğraf, Ay etrafında yapılan 4. dönüşte çekilmişti. Fotoğrafın çekildiği an uzay aracının yörüngesi değişmişti ve o an bu manzarayı gören astronotlar, Dünya'yı fotoğraflayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Yörüngenin değiştiği o ana kadar, fotoğraflamadan sorumlu kişi William Anders de dahil olmak üzere hiçbir astronot böyle bir fotoğraf çekmek için hazırlanmamıştı. O kısa anda fotoğraf çekme kararı veren astronotlar, bu ünlü fotoğrafı uzay tarihine kazandırmış oldu.