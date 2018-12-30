Dünya'nın En Büyük Robotuyla Tanışın: AutoHaul

Her yerde duymaya başladığımız otonom araçlar kervanına yeni bir üye katıldı: AutoHaul. Avustralya'da faaliyet gösteren Rio Tinto madencilik firmasının otonom treni aslında dünyanın en büyük robotu.

Avustralya’da faaliyet gösteren madencilik firması Rio Tinto yaptığı açıklamada, birkaç yıldır geliştirilmekte olunan ve şu an tam kapasite ile otonom olarak çalışan, AutoHaul ismiyle anılan tren için “Dünya’nın en büyük robotu” dedi.

Şirketin genel müdürü Ivan Vella “Şehirden bu kadar uzakta, bu boyutta bir raylı sistemler ağını, otonom olarak çalıştırmak bizim için çok zorlayıcı oldu, ama şimdiden verimlilik konusunda gelişmeler oldu ve yaşanan darboğazların önübe geçildi.” ifadelerini kullandı.

Tek raylık zeka

Bu madenleri çeken tren şirketinin yaptığı otonom projelerden sadece birisi. Diğer projeleri arasında sürücüsüz araçlar ve madencilik faaliyetleri ile işleyişi tamamen otonom hale getirmeyi düşünüyorlar.

Tren, ilk insansız sürüş denemesini bu yılın ilk aylarında gerçekleştirdi. Bu yazıyı okuduğunuz tarih itibariyle de 1000000 (bir milyon) km den fazla yol kat etmiş oldu.

Birleşik Maden İşçileri Sendikası ise otonom projelerin insanları işlerinden edeceğini düşünürek projeye karşı çekimser bir tavır takındıklarını ifade etti. Firma, önümüzdeki yıl için kimsenin bu proje dolayısıyla işten çıkarılmayacağını ifade etse de ilerleyen yıllarda bunun işçilerin aleyhine değişeceğini düşünüyoruz.