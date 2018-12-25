Uzaydan Çekilen İlk Renkli Fotoğraf Earthrise'ın Doğum Günü

William Anders, Jim Lovell ve Frank Borman'ın Apollo 8 yolculuğu, tarihin belki de en ikonik fotoğraflarından birini bizlere hediye etti: Earthrise.

Apollo 8 programında yer alan William Anders, 24 Aralık 1968'de bu fotoğrafı yakalarken bu kadar ikonik ve önemli bir fotoğraf olacağını tahmin ediyor muydu bilinmez.

O gün bu fotoğrafın çekilme diyalogu şu şekilde ilerlemiştir:

Anders: Aman tanrım! Şu güzelliğe bak. Dünya görünmeye başladı. Harika değil mi?

Aman tanrım! Şu güzelliğe bak. Dünya görünmeye başladı. Harika değil mi? Borman: Hey, fotoğrafını çekme sakın. Planlamada yok. (Gülüyor)

Hey, fotoğrafını çekme sakın. Planlamada yok. (Gülüyor) Anders: (Gülüyor) Renkli filmin var değil mi? Çabucak bir rulo versene lütfen.

(Gülüyor) Renkli filmin var değil mi? Çabucak bir rulo versene lütfen. Lovell: Adamım... Bu harika bir şey!

Bu bir mizansen veya abartılmış bir durum mudur bilinmez ama fotoğrafın çekilmesinin planlamada olmadığı halen iddia ediliyor. Her ne kadar Apollo 10 ile yukarıdaki video çekilmiş ve çok daha net görüntülere erişmiş olsak da Apollo 8'in çektiği fotoğrafın rahatlatıcılığı ve dingin havasını almak çok güç.

Aslında evrende ne kadar küçük olduğumuz gerçeğini yüzümüze vuran bu fotoğrafın çekildiği günün bir sonraki günü (bundan tam 50 yıl öncesi) Apollo 8 ekibi Ay yüzeyini terk ederek eve döndü. Bu fotoğrafın ardından, dönüş yolu ise şu cümleyle başladı: "Dikkat edin de Noel Baba'ya çarpmayalım!"