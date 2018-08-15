Dünya'nın, Yanında Bit Kadar Kaldığı Güneş Patlaması (Video)

Astronomik ölçüler, bizim tarih boyunca yeryüzünde geliştirdiğimiz ölçülerle kıyaslanamayacak kadar büyükler. Yine de evreni kendi gözümüzle görmek için bazı kıyaslamalar yapmak gerekiyor. Birazdan göreceğiniz fotoğraf ve video, 7 yıl önce gerçekleşmiş bir Güneş patlamasına ait.

Carl Sagan’nın meşhur Voyager 1 tarafından çekilmiş Dünya fotoğrafını, Soluk Mavi Nokta kitabında yorumlamasının ardından yıllar geçti. Sagan, insanlığın tüm evrendeki bir toz tanesi kadar ufak olan yerde yaşadığını, bugüne kadar görülen bütün kavgaların ve savaşların, felaketlerin ve acıların bu toz tanesi üzerinde yaşandığını söylemişti.

Geçen vakitte insanoğlu elbette “Bu adam doğru söylüyor” deyip birbirini yemeyi bırakmadı. Hala savaşlarda binlerce çocuk ölüyor. Hala iklim değişikliğinin tüm etkilerine rağmen termik santraller çalışıyor, sokaklara çöpler atılıyor. İşin bu kısmı gerçekten hiç bitmeyecek bir tartışma alanı, ancak bilim yalan söylemez. Bilimi görmek isterseniz o size her şeyi gösterir.

Aşağıdaki video, 7 Haziran 2011’de kaydedilmiş oldukça büyük bir güneş patlamasına ait:

Lavların nasıl savrulduğunu gördünüz. Şimdi de Güneş’in aslında dev bir yıldız olduğunu düşünün. Peki bu patlama ve Dünya arasında nasıl bir boyut ilişkisi var? Uzay meraklısı ve fotoğrafçı Jason Major, yukarıda gördüğünüz patlamaya ait olan bir NASA fotoğrafında küçük bir değişiklik yaptı.

Aynı patlamanın Major tarafından düzenlenen fotoğrafı:

Sol üst köşedeki küçük noktayı fark ettiniz mi? Bu nokta, birebir olarak ölçeklenerek montajlanan Dünya’nın ta kendisi.

Güneşteki “koronal kütle atılımları” olarak tanımlanan bu patlamalar, bazen Güneş’in kendisinden bile daha büyük olabiliyor. Bu şiddetli patlamalar sonucunda dışarıya atılan plazmalar, Güneş’in yerçekiminden koparak uzaya fırlıyorlar. Bu plazmalardan bizi koruyan şey, o bezelye kadar gezegenin etrafındaki manyetik alandan başkası değil.

Sadece biraz sakin olup düşünün, herkesin buna ihtiyacı var.