Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün daha çok yaşlıları etkilediği düşünülüyordu ancak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, yaptığı konuşmada gençlerin de bu virüsten kötü şekilde etkilenebileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, gençlerin de koronavirüsü ciddiye almaları konusunda uyarıda bulundu. Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsü kapan bir gencin haftalarca hastanede kalabileceğinin altını çizerek bunun ölüme kadar gidebileceğini belirtti. Adhanom, yaptığı açıklamada ayrıca gençlerin nereye gidecekleri hakkında verdikleri kararların, gençlere zarar vermese de başka insanların hayatlarını tehlikeye atabileceğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, İngiltere Başbakanını uyardı:

Sadece İngiltere'de 177 insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüs hakkında konuşan Tedros Adhanom, İngiltere Başbaşkanı Boris Johnson'u bar ve restaurant tarzı yerlerin kapatılması hususunda sert bir dille uyardı. Eğlence düşkünü insanlar ise bu karara hiddetle karşı çıktı. Yaptığı konuşmada karamsar bir tavır takınan Başbakan Boris Johnson, insanların kendilerini izole etmesi hakkında aldıkları önlemleri bir adım öteye çıkartarak, yerleşkelerin 14 gün boyunca kapalı kalmasını emretti.

Boris Johnson virüs hakkında konuştu:

'Biliyorum zor ... ama birlikte yaptığımız bu aktiviteler Sağlık Bakanlığı'nın işini daha da zorlaştırıyor. Olası iyileşme hızı, tamamen toplu yeteneklerimize dayanıyor, bu da sonraki adımları bilimsel tavsiyeler üzerine atmamız anlamına geliyor. Pazartesi aldığımız kararları daha da güçlendiriyoruz. Şimdi, aramızda bulunan iletim eğrisini daha da aşağıya itmeliyiz. Alınan kararlara göre kafeler, barlar, restoranlar olabildiğince çabuk ve ertesi gün açılmayacak şekilde kapatılacak. Gece kulüplerine, tiyatrolara, sinemalara, spor salonlarına ve eğlence merkezlerine de diğer yerlerle aynı zamanda kapanmalarını söyledik. Restoranların, paket servis olarak çalışmasına izin vereceğiz.'

DSÖ, pazarın çökmesinden sonra yüz maskesi gibi kişisel koruyucu ekipmanların üretiminin devamlılığını sağlamak için bir iletişim hattı kurmayı planladığını açıkladı. Halktan da hastalarla temas halinde olmadığı sürece maske takmamalarını istedi. Bunun nedeni olaraksa doktorlar ve hemşireler için gereken ekipmanların teminini sağlamak gösterildi.

DSÖ'de yetkili bir isim olan Michael Ryan, konu hakkında yaptığı bir açıklamada "70 yaşının üzerindeki hastalarda ölüm oranı beşte bire kadar çıkmış durumda. İtalya'da yoğun bakımda yatan hastaların üçte ikisi 70 yaşının altında, yüzde 12'si ise 50 yaşın altında" şeklinde konuştu.

Yine DSÖ'de koronavirüs ile ilgilenen yetkililerden biri olan Maria Van Kerkhove ise şöyle konuştu: 'Sadece bir bireyin hareketleri bile tedarik zincirini etkileyebilir. Koronavirüsle en önden mücadele eden çalışanlarımızın gerekli tıbbi malzemelere sahip olduklarından emin olmalıyız. Bu yüzden sizlere yalvarıyoruz; eğer evde maske takmanız gerekmiyorsa, dışarda topluluk içerisindeyken de takmayın. Maskeleri boşa harcamayın.'