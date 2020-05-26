Dünya üzerinde etkisini devam ettiren koronavirüs salgını, geçtiğimiz günlerde bazı bölgelerde düşüşe geçmişti fakat Dünya Sağlık Örgütü, salgının düşüşe geçtiği bu bölgelerde 2. dalga görülebileceği uyarısını yaptı.

Koronavirüs salgınının her ne kadar bazı bölgelerde etkisi azalmış olsa da yine de ikinci dalga uyarıları yetkili kurumlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalara göre salgının düşüşe geçtiği ülkülerde güvenlik önlemleri gevşetilmeye başlanırsa bu ülküler ani bir ikinci koronavirüs dalgasıyla karşılaşabilir.

Dünya, şu an itibarıyla hâlâ ilk koronavirüs salgını dalgasıyla mücadelenin ortalarında. Bugün çevrimiçi olarak basın açıklaması gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Dr. Mike Ryan'ın söylediklerine göre salgınının şiddeti bazı bölgelerde azalırken Orta/Güney Amerika, Güney Asya ve Afrika'nın genelinde hâlâ virüs seyrinde bir artış söz konusu.

İkinci Dalga Beklenenden Çabuk Gelebilir

Salgınların genellikle dalgalar hâlinde geldiğini belirten Ryan, bu yıl sonunda virüsü kontrol altına alan bölgelerin yeni bir salgın dalgasıyla karşılaşabileceğini söyledi. Ayrıca Ryan, ilk koronavirüs dalgası için alınan önlemlerin kaldırılmaya başlanması hâlinde bu gelecek olan yeni dalganın tahmin edilenden daha çabuk gerçekleşebileceğini de belirtti.

Konu hakkında açıklamalarına devam eden Ryan, şu ifadeleri kullandı: "İkinci dalgadan konuştuğumuzda, genel olarak bahsettiğimiz şey birinci dalga sürerken aylar sonra bir yeni dalganın daha kendini göstermesidir. Bu yaptığımız varsayım, önümüzdeki birkaç ay içinde bazı ülkelerin 'gerçeği' olabilir. Ayrıca şu gerçeğin farkında olmalıyız ki şu an salgında gerilemeler mevcut olduğu için bu durumun hep böyle devam edeceği konusunda veya hâlihazırda ikinci dalga gelecekse de buna hazırlanmak için aylarımız olduğu konusunda bir varsayımda bulunamayız."

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine de uyarıda bulunan Mike Ryan, ikinci koronavirüs dalgasına hazırlıksız yakalanmamaları için hâlihazırda uyguladıkları halk sağlığı önlemlerini ve sosyal mesafe kurallarını aynı şekilde uygulamaya devam etmeleri ve virüsün düşüş hızını sürekli kontrol ederek bunun devamlılığından emin olmaları gerektiğini söyledi. Birçok Avrupa ülkesinin ve Kuzey Amerika'nın genel olarak önlemlerin gevşettiği bugünlerde umarız ki ikinci dalga beklenildiğinden çabuk meydana gelmez.