Dünya Sağlık Örgütü, Çin’de ortaya çıkan ve başta çevre ülkeler olmak üzere Avustralya, Kanada, ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde de görülen Corona virüsü için acil durum komitesinin toplanacağını duyurdu.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de görülmeye başlanan ve ölümcül etkileriyle gündemi sarsan Corona virüsü vakaları Çin’de artmaya devam ederken dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülmeye başlandı.

Çin haricinde bölge ülkelerinde de görülen Corona virüsü vakaları, şu ana kadar 132 kişinin ölümüne sebep oldu. Vakaların görüldüğü ülkeler arasında Hong Kong, Makao, Tayvan, Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya da bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü toplanma kararı

Resmi rakamlara göre 132 kişinin ölümüne sebep olan ve 6 bine yakın insana bulaştığı tespit edilen virüsün birçok farklı ülkede de görülmesi insanlarda paniğe yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Corona virüsünün küresel bir salgın tehdidi oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için acil durum komitesinin toplanacağını açıkladı.

Duyuruyla eş zamanlı olarak bir basın açıklaması da düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü, toplantıda virüsün yakın temas halinde bulaştığının belirtileceğini, virüsün görüldüğü ülkelere gidilmemesinin tavsiye edileceğini ifade etti. Örgüt, ayrıca 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğunu da dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün sadece Çin için değil tüm dünya için de bir sorun olduğunu dile getirirken virüs için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Henüz ülkemizde görülmeyen ve Çin’de bazı şehirlerin karantina altına alınmasına sebep olan virüsün, daha fazla ülkede ve insanda belirlenmesinden korkuluyor.